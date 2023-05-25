Неутешительные новости для пользователей Netflix: украинцев заставят платить за совместное пользование

Теперь передать пароль от аккаунта в Netflix знакомым и друзьям можно будет только за дополнительную плату – 2,99 евро в месяц. Использовать один аккаунт могут только люди, проживающие вместе.

Что касается совместного пользования аккаунтом Netflix, то украинцам за такую ​​возможность придется платить дополнительные 2,99 евро в месяц. Речь идет о передаче данных для входа в аккаунт людям, проживающим отдельно. Об этом сообщило издание dev со ссылкой на PR-агентство Publicis Groupe, представляющее стриминговый сервис Netflix в Украине. Это произошло на фоне заявления компании о борьбе с бесплатным общим пользованием.

Отмечается, что теперь одним аккаунтом смогут пользоваться только члены одного домохозяйства. Пользователь сможет контролировать использование своего аккаунта через перенос профиля на новую подписку, новые тарифы от 4,99 до 9,99 евро или покупку гостевой подписки, ее стоимость составит 2.99 евро дополнительно к тарифу. То есть за передачу доступа человеку, живущему отдельно, нужно будет доплачивать 2,99 евро.

Однако, несмотря на недовольство некоторых украинских пользователей, такая практика распространена во всем цивилизованном мире. Многие стриминговые платформы устанавливают ограничения на совместное пользование учетной записью, чтобы обеспечить справедливую оплату за качественный контент. Это решение Netflix приняло в рамках своих мер против бесплатного распространения паролей и аккаунтов.

Как уже говорилось выше, это нововведение предполагает, что только члены одного домохозяйства будут иметь возможность пользоваться одной учетной записью. Для обеспечения большей гибкости, пользователи смогут контролировать использование своего аккаунта, перенос профиля на новую подписку или приобретение гостевой подписки за дополнительную плату в размере 2,99 евро до выбранного тарифа.

Это решение Netflix призвано обеспечить финансирование контента, предоставляемого пользователям. Хотя эта новая политика может не понравиться некоторым украинским абонентам, она отвечает мировым стандартам и тенденциям в сфере стриминговых услуг.