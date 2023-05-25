Юристы рассказали, как можно повысить свою пенсию почти вдвое: инструкция подходит многим

Пенсия в Украине очень мизерная, и самая маленькая среди всех европейских стран. Даже при наличии полного стажа, если лицо наработало его на должности с минимальной зарплатой, то пенсия будет не больше 3000 грн. Во многих случаях пенсию можно существенно увеличить, просто люди не знают о так называемых лазейках в законодательстве. Например, вышедшие на пенсию военные пенсионеры после 2018 года могут повысить свою выплату на 50%. Правда, юристы заявляют, что без суда сделать это будет невозможно.

Как можно повысить пенсию?

Юристы заявляют, что пенсия таких пенсионеров рассчитывалась исходя из прожиточного минимума. Сегодня по сравнению с 2018 годом он вырос на 52%, в то время как выплаты не перечислили. Правоведы рекомендуют всем причастным подавать иск в суд и добиваться повышения пенсий именно на этот процент.

В 2018 году прожиточный минимум составил 1762 гривны. А в 2023 году это уже 2684 грн. То есть если, например, пенсия составляет 13 000 гривен (а у военных она обычно выше чем у представителей других профессий), то после пересчета она может составлять 19 760 грн. Разница впечатляющая.

Под этот перерасчет подпадают только военные, вышедшие на заслуженный отдых после 2018 года, и если они до этого проходили службу в Нацгвардии, Пограничной службе, СБУ, ВСУ, Государственной уголовно-исполнительной службе, Управлении государственной охраны, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям или службе внешней разведки.

Если вы проживаете в Киеве, то обращаться нужно в Киевский окружной административный суд. Жители других городов могут обращаться в административные суды по месту жительства.

Другие пенсионеры тоже могут повысить собственные выплаты

В ПФУ рассказали, что на 55% можно повысить свою пенсию, если выходить на заслуженный отдых не в 60 лет, а в 66 и при этом продолжать официально работать. У многих есть такая возможность, и люди ею пользуются.