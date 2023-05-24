Держава анонсувала безкоштовне житло для українців: стосується не лише ВПО

Майже щодня хтось з українців залишається без дому. На сході та півдні України точаться важкі бої, відбуваються регулярні обстріли. Чи не щодня росіяни обстрілюють й північні регіони, наприклад, Сумщину та Чернігівщину. Це все призводить до масштабних руйнувань. Люди, які переїжджають до більш спокійних областей, мають право на тимчасове безплатне житло. Це можуть бути квартири чи будинки, а також зовсім нові помешкання, які держава вже викуповує у забудовників спеціально для таких цілей. Днями з’явилася інформація, що окрім ВПО на безплатні помешкання претендують й інші категорії осіб.

Нові правила вступили в дію на початку травня

2 травня з’явилася постанова від Кабміну, згідно з якою збільшився перелік осіб, які претендують на безплатне тимчасове житло.

Взагалі, зміни наступні:

Відтепер безперервно мають формувати Фонди такого житла. Тобто органи місцевого самоврядування мають постійно дбати про те, щоб у їхньому регіоні було достатньо придатних для проживання помешкань, впритул до будівництва нових. В першу чергу на безплатне житло претендують особи, які переїхали в результаті переїзду підприємства на котрому вони працювали. Тобто це можуть бути люди, які не мають статусу ВПО, але їхнє підприємство переїхало в іншу область. Таким особам, якщо вони того бажають, мають видати тимчасове безплатне помешкання. Вони на нього претендують першочергово. Також, право на безплатні квартири/будинки мають люди з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні родини, родини де виховуються усиновлені діти, учасники бойових дій, сім’ї осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Безплатне помешкання також надаватимуть всім тим в кого житло пошкоджено настільки, що не є придатним для проживання, за умови, що особа, або близькі члени сім’ї не мають іншої не пошкодженої нерухомості.