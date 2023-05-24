Государство анонсировало бесплатное жилье для украинцев: касается не только ВПЛ

Практически каждый день кто-то из украинцев остается без дома. На востоке и юге Украины идут тяжелые бои, происходят регулярные обстрелы. Ежедневно россияне обстреливают и северные регионы, например, Сумщину и Черниговщину. Это все приводит к масштабным разрушениям. Люди, переезжающие в более спокойные области, имеют право на временное бесплатное жилье. Это могут быть квартиры или дома, а также совершенно новые квартиры, которые государство уже выкупает у застройщиков специально для таких целей. На днях появилась информация, что кроме ВПЛ на бесплатные помещения претендуют и другие категории лиц.

Новые правила вступили в действие в начале мая

2 мая появилось постановление от Кабмина, согласно которому увеличился список лиц, претендующих на бесплатное временное жилье.

Вообще, изменения следующие:

Теперь непрерывно должны формировать Фонды такого жилья. То есть органы местного самоуправления должны постоянно заботиться о том, чтобы в их регионе было достаточно пригодных для проживания жилищ, вплоть до строительства новых. В первую очередь на бесплатное жилье претендуют лица, переехавшие в результате переезда предприятия, на котором они работали. То есть это могут быть люди, не имеющие статуса ВПЛ, но их предприятие переехало в другую область. Таким лицам, если они того желают, должны выдать временное бесплатное жилье. Они на него претендуют в первую очередь. Также, право на бесплатные квартиры/дома имеют люди с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи, семьи, где воспитываются усыновленные дети, участники боевых действий, семьи лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях.

Бесплатное жилье также будут предоставлять всем тем, у кого жилье повреждено настолько, что не пригодно для проживания, при условии, что лицо или близкие члены семьи не имеют другой, не поврежденной недвижимости.