Розробники “Дії” зробили важливе оголошення для всіх, хто володіє будь-яким типом нерухомості

“Дія” – це дійсно інноваційний додаток, який постійно вдосконалюється та розширює свій функціонал. Зокрема тепер в додатку можна зареєструвати власну нерухомість. Тобто якщо ви володієте квартирою, будинком, комерційним приміщенням чи навіть невеличким гаражем, ви можете його зареєструвати лише за декілька кліків авторизувавшись в застосунку. Щоправда дана опція поки що доступна не всім українцям. Скористуватися новацією можуть лише мешканці Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей, а також мешканці міста Луцьк. З часом цей перелік буде розширено.

Як провести реєстрацію?

Ця реєстрація є важливою, адже підтверджує, що ви є власником майна і ніхто не має права його відчужувати. Після внесення даних в електронний реєстр ви більше можете не боятися шахраїв, які часто підробляють документи та проводять різні маніпуляції, щоб привласнити чуже майно.

Раніше реєстрація відбувалася, як і більшість бюрократичних процедур: жива черга, безліч кабінетів та довідок. Тепер це кілька кліків у смартфоні. Для того, щоб зареєструвати житло, потрібно завантажити і авторизуватися у “Дії”. Далі натиснути “Послуги” – “Земля, будівництво, нерухомість” – “Державна реєстрація прав на нерухоме майно” – “Подати заяву”. Потім внести всю інформацію, яку вимагає система та прикріпити скан-копії необхідних документів. Все це робиться дуже просто та швидко за допомогою камери смартфона.

На завершення потрібно поставити свій електронний підпис. Його теж можна згенерувати у “Дії”, або ж в одному з мобільних банкінгів, наприклад, у Приват 24.

На цьому ваша участь завершена. Після обробки заяви реєстратор самостійно надішле її у Бюро технічної інвентаризації, а потім в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Про статус заявки ви знатимете переглядаючи його у власному кабінеті на порталі “Дія”.