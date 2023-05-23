Сезон полуниці: медики розповіли, кому цю ягоду не можна їсти, або дуже малими порціями

На прилавках супермаркетів та на ринках вже дуже багато полуниці. Ціна на неї ще досить висока, але це не заважає людям купувати перші ягоди, щоб поласувати ними. Наразі в Україні найбільше польської та закарпатської ягоди. В цілому вони вже є безпечними, тобто без надлишку хімікатів, адже як не крути — таки підходить сезон. Проте, є категорія людей, яким полуниця може нашкодити. Їм медики рекомендують виключити цю ягоду з раціону, або ж ласувати нею у дуже обмеженій кількості та не часто.

Кому полуницю не можна?

На диво, є досить великий перелік категорій осіб, яким полуницю не можна або можна у обмеженій кількості. Сюди відносять:

Осіб, які мають виразку шлунку. При захворюваннях дванадцятипалої кишки. При кишкових розладах. При індивідуальній непереносимості та сильній схильності до алергії. Вагітним та годуючим. Останнім не можна їсти полуницю, тому що всі червоні ягоди та фрукти відносяться до сильних алергенів, які можуть спровокувати алергію у дитини. Щоправда, сучасні матусі частенько нехтують цим правилом спираючись на доказову медицину.

Що корисного в полуниці?

Попри деякі обмеження, ця ягода може бути ще й дуже корисною, адже містить багато вітамінів та мікроелементів. Зокрема, вона:

Відмінно впливає на склад крові, збільшує кількість кров’яних тілець; М ає чудовий протизапальний ефект, і вбиває мікроби та шкідливі бактерії. Володіє жовчогінним ефектом, що є дуже корисним для всіх внутрішніх органів. Стабілізує процес травлення. Гарно зміцнює імунітет. Всі простудні захворювання будуть обходити вас стороною.

Щоб отримати від полуниці максимальну користь, лікарі рекомендують купувати її в розпал сезону або ж ласувати домашньою. І звісно не переїдати, адже будь-який корисний продукт в надлишку стане шкідливим.