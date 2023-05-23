Компания Vodafone шокировала абонентов новыми тарифами: они снова выросли

Компания Водафон – это один из трех мобильных операторов, существующих на рынке Украины. Именно Водафон является самым популярным, и обслуживает львиную долю абонентов. Провайдер предлагает разные тарифные планы, достаточно выгодные и привлекательные, ведь туда входит немало гигабайтов, минут на звонки в сети и даже роуминга. Единственная проблема – это систематическое поднятие тарифов. По крайней мере, так говорят их клиенты. Пользователи жалуются, что с начала 2023 тарифы поднимались уже несколько раз. Впервые компания объяснила удорожание тем, что в тарифы было добавлено больше интернета. Это действительно было уместно в момент блэкаутов, когда люди пользовались исключительно мобильным интернетом. Сейчас этот вопрос немного отошел на другой план, но тарифы снова подорожали. Говорят, что сразу на 30 гривен.

В компании подтвердили информацию и объяснили, почему так

«Мы вынуждены изменить тарифы, ведь несем потери из-за разрушения врагом нашего оборудования, в разы выросли наши затраты на ремонт и установку нового оборудования вместо уничтоженного. Много, где нет электричества — там наши базовые станции работают на дизельном топливе, которое сейчас подорожало вдвое. Мы сделали все возможное, чтобы эти изменения были минимальными», — говорится в ответе представителя компании.

То есть главная причина, почему тарифы выросли — большие затраты на восстановление инфраструктуры.

К слову, компании Киевстар и Лайфселл ранее заявили о таких же проблемах.

Киевстар тоже повысил тарифы

Главный конкурент Водафона, компания Киевстар тоже повысила тарифы, вернее запустила новую патриотическую линейку, где цены стартуют от 190 гривен. Однако для людей с низким уровнем дохода или, например, для пенсионеров можно удешевить тариф, сделав его наполнение более скромным. Более подробную информацию о тарифах и возможных ценах следует узнавать у операторов горячих линий или непосредственно в отделениях компаний.