Компанія Vodafone шокувала абонентів новими тарифами: вони знову зросли

Компанія Водафон — це один з трьох мобільних операторів, які існують на ринку України. Саме Водафон є чи не найпопулярнішим, і обслуговує левову частку абонентів. Провайдер пропонує різні тарифні плани, досить вигідні та привабливі, адже туди входить чимало гігабайтів, хвилин на дзвінки у мережі й навіть роумінгу. Єдина проблема — це систематичне підняття тарифів. Принаймні так кажуть їх клієнти. Користувачі жаліються, що від початку 2023 року тарифи підіймалися вже кілька разів. Вперше компанія пояснила подорожчання тим, що у тарифи було додано більше інтернету. Це дійсно було доречно у момент блекаутів, коли люди користувалися виключно мобільним інтернетом. Зараз це питання трохи відійшло на інший план, але тарифи знову подорожчали. Кажуть, що відразу на 30 гривень.

У компанії підтвердили інформацію і пояснили, чому так

«Ми змушені змінити тарифи, адже зазнаємо втрат через руйнування ворогом нашого обладнання, в рази зросли наші витрати на ремонт та встановлення нового обладнання замість знищеного. Багато де немає електрики — там наші базові станції працюють на дизельному паливі, яке зараз подорожчало вдвічі. Ми зробили все можливе, щоб ці зміни були мінімальними», — йдеться у відповіді представника компанії.

Тобто головна причина чому тарифи зросли — великі витрати на відновлення інфраструктури. До слова, компанії Київстар і Лайфселл раніше заявили про такі ж проблеми.

Київстар теж підвищив тарифи

Головний конкурент Водафону, компанія Київстар теж підвищила тарифи, точніше запустила нову патріотичну лінійку, де ціни стартують від 190 гривень. Однак, для людей з низьким рівнем доходу, чи, наприклад, для пенсіонерів можна здешевити тариф зробивши його наповнення скромнішим. Детальнішу інформацію про тарифи та можливі ціни варто дізнаватися в операторів гарячих ліній, або безпосередньо у відділеннях компаній.