Вводятся новые правила начисления субсидий: что нужно знать украинцам

Кабинет министров постановлением от 18 апреля 2023 г. внес изменения в механизм начисления отдельных видов денежной помощи, льгот и жилищных субсидий. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Документом предусмотрена возможность назначения субсидий лицам, находившимся в плену более месяца. Также, если зарегистрированное или фактическое место жительства отличается от адреса домохозяйства, при назначении не учитываются доходы лиц, находящихся в плену или считающихся пропавшими без вести.

Также изменения предусматривают возможность предоставлять в личных данных адрес, по которому он задекламирован. При этом – субсидии могут назначить только по месту жительства, регистрации, задекламированному или фактическому.

Что касается других изменений, то следует обратить внимание на следующее:

для расчета субсидии в отопительный сезон домохозяйствам, которые остались без централизованного тепло- или газоснабжения и используют для обогрева электроприборы, используют социальные нормативы для индивидуального отопления;

ограничение срока, предоставляемого для исправления ошибок в заявлении или декларации на время болезни заявителя – можно продолжать на время болезни, но не более чем до окончания отопительного или неотапливаемого сезона;

обязанностью в течение 30 дней информировать уполномоченный орган, если лицо из состава домохозяйства или член семьи находятся за границей более 60 дней за период, в который учитываются доходы.

Большинство изменений органы Пенсионного фонда Украины смогут реализовать своими силами. То есть обращаться в органы в большинстве случаев гражданам не придется. Однако некоторые получатели субсидии будут вынуждены лично обращаться в Пенсионный фонд. Речь идет о представителях домохозяйств, в составе которых находятся лица, находящиеся в плену.

Что касается всех без исключения граждан, то они должны Пенсионный фонд обо всех изменениях в имущественном состоянии или составе семьи. Иначе это будут квалифицировать как утаивание информации и заставят вернуть неправомерно полученные средства на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.