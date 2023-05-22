НБУ готується до перерахунку долара: чого чекати українцям 

Вже найближчим часом готівковий курс долара в Україні буде знижуватися. За прогнозами експертів він буде рухатися в сторону офіційного курсу – 36,56 гривні за долар. При цьому відкидати коливання курсу не варто. Однак причин для паніки теж немає, тож бігти в обмінники зовсім не обов’язково.

За словами спеціаліста Економічної експертної платформи Олега Гетьмана, курс долара залишатиметься стабільним. За його словами поки нема причин для різкого стрибка. Попри війну ситуація в Україні досить стабільна та прогнозована, тож готівковий курс буде знаходитися на тому ж рівні що і зараз з відхилення на одну гривню в обидві сторони.

Така ж позиція і в директора департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько. Вона зазначає, що динаміку руху готівкового курсу до офіційного буде досить незначною.

Одна з ключових причин цього процесу за словами Золотько – “великий системний держбанк”, який забезпечує повне завантаження дозволеного ліміту продажу готівкової валюти населенню. Крім того, банкір стверджує, що розширений ліміт з продажу готівки населенню є буде сильним стабілізаційним фактором. Загальна ситуація зараз сприяє стабілізації курсу та не дає можливості спекулятивно налаштованим учасникам ринку роззхитати курс долара.

Актуальний курс долара

Станом на сьогодні (21 травня 2023 року) українські банки встановили готівковий курс долара на рівні 37,1 гривні в купівлі та 37,6 гривні в продажі.

На чорному ринку американську валюту продають по 37,51, а купити можна по 37, 4 гривні за долар.

Серед великих банків найбільш високий курс покупки в Сенс Банку – 37,1 гривні, а найнижчий – в Укргазбанку – 36,9 гривні за один долар.

Щодо продажу, то найдорожче в ПУМБ та Сенс Банку – 37,75 гривні за одиницю. Найдешевше в ПриватБанку – 37,42 гривні за одиницю. Повторимося, курс залишається стабільним, а подальша ситуація залежить від успіхів ЗСУ на фронті та підтримки України західними партнерами.