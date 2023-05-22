НБУ готовится к пересчету доллара: чего ждать украинцам

Уже в ближайшее время наличный курс доллара в Украине будет снижаться. По прогнозам экспертов, он будет двигаться в сторону официального курса – 36,56 гривны за доллар. При этом отвергать колебания курса не стоит. Однако причин для паники тоже нет, так что бежать в обменники совсем не обязательно.

По словам специалиста Экономической экспертной платформы Олега Гетьмана, курс доллара будет оставаться стабильным. По его словам, пока нет причин для резкого скачка. Несмотря на войну, ситуация в Украине достаточно стабильная и прогнозируемая, поэтому наличный курс будет находиться на том же уровне, что и сейчас с отклонения на одну гривну в обе стороны.

Такая же позиция и у директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько. Она отмечает, что динамика движения наличного курса к официальному будет достаточно незначительной.

Одна из ключевых причин этого процесса по словам Золотько – “большой системный госбанк”, который обеспечивает полную загрузку разрешенного лимита продаж наличной валюты населению. Кроме того, банкир утверждает, что расширенный лимит по продаже наличных денег населению будет сильным стабилизационным фактором. Общая ситуация сейчас способствует стабилизации курса и не позволяет спекулятивно настроенным участникам рынка расшатать курс доллара.

Актуальный курс доллара

На сегодня (21 мая 2023 года) украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 37,1 гривны в покупке и 37,6 гривны в продаже.

На черном рынке американскую валюту продают по 37,51, а купить можно по 37,4 гривны за доллар.

Среди крупных банков наиболее высокий курс покупки в Сенс Банке – 37,1 гривны, а самый низкий – в Укргазбанке – 36,9 гривны за один доллар.

Что касается продажи, то дороже всего в ПУМБ и Сенс Банке – 37,75 гривны за единицу. Дешевле всего в ПриватБанке – 37,42 гривны за единицу.