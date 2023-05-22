Тарифи на електроенергію суттєво зростуть: в НКРЕКП озвучили попередні цифри 

Тарифи на електроенергію в Україні можуть підняти у два рази, тобто до 2,88 гривні за кВт-год замість поточних 1,44 гривні (при споживанні до 250 кВт на місяць). Підвищити тарифи можуть вже в червні 2023 року, однак фінальні ціни все ще не затверджені.

Цю інформацію озвучив голова профільної нацкомісії (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський в ефірі телемарафону “Єдині новини”. За його словами таке значне підвищення тарифі пов’язане з необхідністю проводити масштабні ремонтні роботи енергетичної інфраструктури, яку значно пошкодили російські атаки.

За попередніми підрахунками для відновлення пошкоджених об’єктів та підготовки країни до осінньо-зимового сезону знадобиться приблизно 45-46 мільярдів гривень. Тариф 2,88 гривні за кВт формується на основі саме розрахунків, як отримати потрібну суму.

Як змінять тарифи на електроенергію — альтернативні рішення

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус називав зовсім інші цифри Він стверджує, що наразі розглядається два варіанти підвищення тарифи, обидва з градацією за обсягом спожитої електроенергії.

2,4 гривні та 2,8 гривні за кВт (замість 1,44 та 1,68 гривні за кВт при споживанні до 250 кВт на місяць та від 250 кВт на місяць.

до 2 гривень та 2,4 гривні за кВт відповідно.

Однак яким би не було фінальне рішення щодо підвищення тарифів, найменш захищені верстви населення будуть і надалі отримувати субсидії. Допомога на оплату комуналки вираховується на основі ціни на послугу, тому отримувачі субсидії будуть отримувати достатню суму допомоги для оплати комуналки.

Водночас ринкова ціна електроенергії для населення складає 5,5 гривні за кіловат. Поточний тариф покриває лише 28% витрат на виробництво електрики, її транспортування та сплату податків. Водночас найбільш імовірний сценарій — підняття вартості електрики для населення до 2,88 гривні за кіловат. Це може відбутися вже скоро, менше ніж за тиждень.