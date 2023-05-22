Вводять нові правила нарахування субсидій: що потрібно знати українцям

Кабінет міністрів постановою від 18 квітня 2023 року вніс зміни в механізм нарахування окремих видів грошової допомоги, пільг та житлових субсидій. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Документом передбачено можливість призначення субсидій особам, які перебували в полоні понад місяць. Також, якщо зареєстроване або фактичне місце проживання відрізняється від адреси домогосподарства, під час призначення не враховуються доходи осіб, які перебувають в полоні або вважаються зниклими безвісти.

Також зміни передбачають можливість надавати в особистих даних адресу, за якою вона задекларована. При цьому субсидії. можуть призначити лише за місцем проживання, реєстрації, задекларованому або фактичному.

Що стосується інших змін, то варто звернути увагу на наступне:

для розрахунку субсидії в опалювальний сезон домогосподарствам, які залишилися без централізованого тепло- або газопостачання і використовують для обігріву електроприлади, використовують соціальні нормативи для індивідуального опалення;

обмеження терміну, який надається для виправлення помилок в заяві або декларації на час хвороби заявника – можна продовжувати на час хвороби, але не більше ніж до закінчення опалювального або неопалювального сезону;

обов’язком протягом 30 днів інформувати уповноважений орган, якщо особа зі складу домогосподарства або член сім’ї перебувають за кордоном більш як 60 днів за період, в який враховуються доходи.

Більшість змін органи Пенсійного фонду України зможуть реалізувати власними силами. Тобто звертатися до органів в більшості випадків громадянам не доведеться. Однак деякі отримувачі субсидії будуть змушені особисто звертатися до Пенсійного фонду. Мова йде про представників домогосподарств, в складі яких є особи, які перебувають в полоні.

Що стосується всіх без винятку громадян, то вони повинні Пенсійний фонд про всі зміни в майновому стані або складі сім’ї. Інакше це кваліфікуватимуть як приховування інформації та змусять повернути неправомірно отримані кошти на оплату послуг житлово-комунального господарства.