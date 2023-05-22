Вебаналітика з Google Analytics 4: основні відмінності від Universal Analytics

Сервіс Google Analytics 4 — це оновлення системи аналітики, яке повністю замінить стару модель Universal Analytics з 1 липня 2023 року. Між ними є багато відмінностей, про які варто дізнатися підприємцям, маркетологам та вебмайстрам.

Що таке Google Analytics і для чого вона потрібна

Google Analytics (скорочено GA) — безкоштовний сервіс від компанії Google, призначений для зняття метрик поведінки та збору детальної статистики відвідуваності на вебсайтах.

Це необхідний інструмент для вебмайстрів та маркетологів, які відстежують ефективність рекламних кампаній, SEO-оптимізації та загальну корисність сайту. Завдяки GA, вебаналітика стає простіше, зручніше та ефективніше.

Для запуску сервісу вам знадобиться створити обліковий запис Google, авторизуватися в системі GA та встановити лічильник на своєму ресурсі. Це можна зробити за допомогою спеціальних плагінів (у разі CMS) або за допомогою вбудовування лічильника безпосередньо в код вебсайту.

Що таке Google Analytics 4

Google Analytics 4 — це оновлена версія сервісу, представленої у 2020 році. Попередня модель системи аналітики – Universal Analytics – перестала бути актуальною.

Компанія Google повідомляє, що з 1 липня 2023 року припиняється робота UA. Звіти цієї системи ще будуть невизначений термін доступні для перегляду, але обробка нової інформації буде тільки в GA4. При цьому Universal Analytics 360 — розширена версія старої моделі — оброблятиме дані аж до 1 липня 2024 року.

Відмінності GA4 від Universal Analytics

Головна відмінність нової версії системи аналітики від старої — GA4 отримала кардинально інший набір алгоритмів обліку подій.

Замість колишньої логіки обліку — «перегляд формує сеанс» — в Google Analytics 4 використовується гнучка система обліку подій. Тепер дані про користувачів збираються на основі подій, а не сеансів. Це збільшує точність інформації, що збирається, та адаптує систему аналітики до односторінкових сайтів.

Крім цього, GA4 має такі відмінності:

збирає інформацію і з вебсайтів, і з програм для поглибленого аналізу;

дозволяє налаштувати конфіденційність, наприклад, увімкнути відстеження без coockie;

видає рекомендації за допомогою функції прогнозування, що дозволяє обійтися без складного моделювання;

підтримує пряму інтеграцію з медійними платформами, щоб стимулювати відвідувачів сайтів та застосунків;

Google сигнали — вдосконалений збір об’єднаних даних про користувачів Google, що враховує тип пристрою;

низку інших, менш значних відмінностей.

Крім того, у звітах GA4 «показник відмов» було замінено на «показник залучення». Він не залежить від кількості переглядів сторінок, тому підходить для використання на різних платформах для вимірювання поведінки користувачів. Завдяки цьому система аналітики вимірює взаємодію користувачів з односторінковими ресурсами, у тому числі мобільними програмами.