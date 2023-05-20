Многим украинцам придется вернуть государству круглую сумму средств: о чем идет речь?

В Украине еще в прошлом году стартовала программа “еПоддержка” в рамках которой люди получали помощь в размере 6500 гривен. И вот почти через год в средствах массовой информации начали появляться слухи, что государство просит кое-кого вернуть средства. Мол, письма с подобным требованием начали приходить многим на их электронные почты.

“Почему я должна что-то возвращать? Я никого не обманывала и считаю, что когда мне тогда пришли деньги, значит, мне нужно было их получить. Год назад говорили о какой-то ошибке программистов, но я так понимаю, что программисты получили деньги за свою работу и, пожалуй, не маленькие. Пусть и платят за свои ошибки. К тому же год назад я все 6500 задонатила на армию”, — возмущается украинка, которая получила именно такое письмо.

Юристы заинтересовались данной ситуацией и немного разъяснили, что же происходит.

Деньги должны вернуть только работники бюджетных учреждений

Оказывается, среди подающих заявку были застрахованы лица, являющиеся работниками бюджетных учреждений. Они не имели права на эту помощь, а значит, должны ее вернуть.

В то же время, если вы работаете по трудовому договору, гиг-контракту или другому правовому договору, или являетесь физическим лицом предпринимателем, то все в порядке.

Что касается предпринимателей, имеющих право на эту выплату, то они должны соответствовать следующим параметрам:

Состоят на учете, как плательщики единого социального налога. Не являются бюджетными учреждениями, фондами, общеобязательного социального страхования и т.д. Вовремя представляют налоговую отчетность и уплачивают налоги.

Юристы говорят, что если вам пришло письмо о возврате средств, то, вероятно, лучше их вернуть. Идти в суд, чтобы что-то доказывать слишком невыгодно.

“К тому же человеку, кроме возврата тех 6500 грн, придется уплатить еще судебный сбор, а это может быть несколько тысяч гривен. Сюда прилагается еще и оплата работы исполнительной службы.”, — заявил юрист, добавив, что выиграть дело почти нереально.