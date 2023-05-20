Грошову допомогу для деяких ВПО будуть скасувати: деталі даного рішення

Майже від самого початку війни особи, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, отримують від держави щомісячну фінансову допомогу. Гроші виплачують на кожного члена родини з розрахунку: 2000 гривень на повнолітнього та 3000 гривень на дитину або особу з інвалідністю. В травні минув рік, як люди почали на постійній основі отримувати ці гроші. Ще кілька тижнів тому в Уряді заявляли, що виплати будуть продовжуватися, єдине що незважаючи на інфляцію вони не зростуть. Зараз ця риторика трохи змінюється. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що виплат на всіх не вистачить. Якщо на наступні кілька місяців вони ще закладені у бюджет, то от на кінець року відчувається суттєвий дефіцит. У зв’язку з цим, декому допомогу будуть скасовувати.

Грош і виплачуватимуть не всім переселенцям

Наразі працюють над тим, щоб розділяти внутрішньо переміщених осіб на тих хто більше та менше потребує фінансової підтримки. Наприклад, є переселенці, які оселилися в більш безпечних регіонах багато місяців тому. За це час багато хто встиг знайти роботу і в принципі може себе забезпечувати. Таким людям припинять виплачувати кошти. Натомість фінансуватимуть ті родини, які лише звільнилися з окупації. Як саме буде реалізовано цей механізм, та коли — поки невідомо. Варто слідкувати за оновленням цієї інформації на сайті Мінсоцполітики.

Перелік областей, мешканці яких можуть мати статус ВПО, постійно оновлюється

Якщо вам перестали приходити виплати, ймовірно ваша область більше не в переліку тих, мешканці яких можуть оформити статус. Наприклад, в перші місяці війни такий статус мала Київщина, яка частково була в окупації. Потім, коли регіон звільнили й люди змогли повернутися додому, статус ВПО вони втратили. Не вважаються переселенцями й ті мешканці Київщини, які вирішили й надалі проживати в інших регіонах, через те, що в них, наприклад, знищено житло. Для даної категорії діють інші види допомоги, наприклад, єВідновлення.