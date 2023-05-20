Багатьом українцям доведеться повернути державі круглу суму коштів: про що мова?

В Україні ще минулого року стартувала програма “єПідтримка” в рамках котрої люди отримували допомогу у розмірі 6500 гривень. І ось, майже через рік в засобах масової інформації почали з’являтися чутки, що держава просить декого повернути кошти. Мовляв, листи з подібною вимогою почали приходити багатьох на їхні електронні пошти.

“Чому я маю щось повертати? Я нікого не обманювала і вважаю, що коли мені тоді прийшли гроші, значить, мені було потрібно їх отримати. Рік тому говорили про якусь помилку програмістів, але я так розумію, що програмісти отримали гроші за свою роботу і, мабуть, не маленькі. То хай і платять за свої помилки. До того ж рік тому я всі 6500 задонатила на армію”, – обурюється українка, яка отримала саме такого листа. Юристи зацікавилися даною ситуацією і трохи роз’яснили, що все-таки відбувається.

Гроші мають повернути лише працівники бюджетних установ

Виявляється, що серед тих хто подавав заявку були застраховані особи, які є працівниками бюджетних установ. Вони не мали права на цю допомогу, а отже мали б її повернути.

Водночас якщо ви працюєте за трудовим договором, гіг-контрактом, чи іншим правовим договором, або є фізичною особою підприємцем, то все гаразд.

Стосовно підприємців, які мають право на цю виплату, то вони повинні відповідати наступним параметрам:

Перебувають на обліку, як платники єдиного соціального податку. Не є бюджетними установами, фондами, загальнообов’язкового соціального страхування тощо. Вчасно подають податкову звітність та сплачують податки.

Юристи кажуть, що якщо вам прийшов лист про повернення коштів, то ймовірно краще їх повернути. Йти в суд, щоб щось доводити надто не вигідно.

“До того ж людині, окрім повернення тих 6500 грн, доведеться сплатити ще судовий збір, а це можуть бути кілька тисяч гривень. Сюди додається ще й оплата роботи виконавчої служби.”, – заявив юрист, додавши, що виграти справу майже нереально.