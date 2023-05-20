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Багатьом українцям доведеться повернути державі круглу суму коштів: про що мова?

21.05.2023
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В Україні ще минулого року стартувала програма “єПідтримка” в рамках котрої люди отримували допомогу у розмірі 6500 гривень. І ось, майже через рік в засобах масової інформації почали з’являтися чутки, що держава просить декого повернути кошти. Мовляв, листи з подібною вимогою почали приходити багатьох на їхні електронні пошти.

“Чому я маю щось повертати? Я нікого не обманювала і вважаю, що коли мені тоді прийшли гроші, значить, мені було потрібно їх отримати. Рік тому говорили про якусь помилку програмістів, але я так розумію, що програмісти отримали гроші за свою роботу і, мабуть, не маленькі. То хай і платять за свої помилки. До того ж рік тому я всі 6500 задонатила на армію”, – обурюється українка, яка отримала саме такого листа. Юристи зацікавилися даною ситуацією і трохи роз’яснили, що все-таки відбувається.

Гроші мають повернути лише працівники бюджетних установ

Виявляється, що серед тих хто подавав заявку були застраховані особи, які є працівниками бюджетних установ. Вони не мали права на цю допомогу, а отже мали б її повернути.

Водночас якщо ви працюєте за трудовим договором, гіг-контрактом, чи іншим правовим договором, або є фізичною особою підприємцем, то все гаразд.

гроші

Стосовно підприємців, які мають право на цю виплату, то вони повинні відповідати наступним параметрам:

  1. Перебувають на обліку, як платники єдиного соціального податку.
  2. Не є бюджетними установами, фондами, загальнообов’язкового соціального страхування тощо.
  3. Вчасно подають податкову звітність та сплачують податки.

Юристи кажуть, що якщо вам прийшов лист про повернення коштів, то ймовірно краще їх повернути. Йти в суд, щоб щось доводити надто не вигідно.

До того ж людині, окрім повернення тих 6500 грн, доведеться сплатити ще судовий збір, а це можуть бути кілька тисяч гривень. Сюди додається ще й оплата роботи виконавчої служби.”, – заявив юрист, додавши, що виграти справу майже нереально.

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21.05.2023
1 хвилина на прочитання
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