Купить дом за 500 долларов реально: как выглядит жилье и откуда такая цена

В Украине дом возле леса можно приобрести всего за 20 тысяч гривен или чуть более пятисот долларов. И это не притча, а действительность. За такую ​​смешную сумму продают недвижимость в Черниговской области, недалеко от границы с Беларусью.

Такое объявление появилось на профильном портале по продаже недвижимости. Речь идет об одноэтажном доме в Репкинском районе Черниговской области.

Автор объявления отмечает, что дом расположен близко к лесу, также недалеко от озера и реки. До ближайшего города всего 30 км, но недалеко от дома есть магазин и киоск, поэтому приобрести самое необходимое можно без труда.

Площадь дома составляет 40 квадратных метров. Есть две комнаты. Возле дома есть участок на 40 соток, так что хватит пространства для выращивания собственных овощей. Что касается состояния жилья, то оно нуждается в ремонте, но в нем есть мебель. Так что если нужно срочно заселиться, то это вполне возможно, а ремонт будет делаться постепенно.

Также отметится, что дом сухой и теплый. В доме есть две печки и погреб, а также колодец.

Всего в Украине есть немало подобных предложений, например в Карпатах купить дом можно за менее пяти тысяч долларов, но его придется отремонтировать.

Что касается дешевой недвижимости, когда дома или квартиры предлагают за тысячу или две долларов, то речь идет о жилье, расположенном на достаточно близком расстоянии до границы с российской федерацией или белоруссией. Иногда низкие цены связаны с необходимостью производить капитальный ремонт.

В то же время, самое дешевое жилье на территориях, приближенных к зонам, где ведутся боевые действия. Однако рассматривать такой вариант как инвестиции не стоит, ведь это рискованно и опасно, ведь люди покидают такие территории из-за реальной угрозы жизни и здоровью.