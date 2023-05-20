Купити дім за 500 доларів реально: як виглядає житло та звідки така ціна

В Україні дім біля лісу можна придбати лише за 20 тисяч гривень або трохи більш як п’ять сотень доларів. І це не казка, а реальність. За таку смішну суму продають нерухомість в Чернігівській області, неподалік від кордону з Білоруссю.

Таке оголошення з’явилося на профільному порталі з продажу нерухомості. Мова йде про одноповерховий дім в Ріпкинському районі Чернігівської області.

Автор оголошення зазначає, що дім розташовний близько до лісу, також неподалік озеро та річка. До найближчого міста лише 30 км, але неподалік від дому є магазин та кіоск, тож придбати найнеобхідніше можна без жодних труднощів.

Площа будинку складає 40 квадратних метрів. Є дві кімнати. Біля дому є ділянка на 40 соток, тож вистачить простору для вирощування власних овочів. Щодо стану житла, то воно потребує ремонту, але в ньому є меблі. Тож якщо потрібно терміново заселитися, то це цілком можливо, а ремонт буде робитися поступово.

Також зазначаться, що будинок сухий та теплий. В домі є дві пічки та погріб, а також колодязь.

Загалом в Україні є чимало подібних пропозицій, для прикладу в Карпатах купити будинок можна за менше ніж п’ять тисяч доларів, але його доведеться відремонтувати.

Що стосується дешевої нерухомості, коли будинки чи квартири пропонують за тисячу чи дві доларів, то мова йде про житло, яке розташоване на досить близькій відстані до кордону з російською федерацією або білорусією. Іноді низькі ціни пов’язані з необхідністю робити капітальний ремонт.

Водночас найдешевше житло на територіях, наближених до зон, де ведуться бойові дії. Однак розглядати такий варіант як інвестиції не варто, адже це ризиковано та небезпечно, адже люди покидають такі території через реальну загрозу життю та здоров’ю.