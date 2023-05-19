Худшее лето в жизни: астрологи назвали 4 знака зодиака, которых ждут проблемы

Сразу для представителей четырех знаков зодиака наступает черная полоса. Это будет самое плохое лето в жизни.

После тяжелой зимы, во время которой украинцы пережили обстрелы, отключение электроснабжения и другие неприятности, казалось бы, что теплое и солнечное лето будет успешнее. Однако астрологи дают нелестные прогнозы, сразу четырем знакам зодиака следует готовиться к неприятностям. Кому именно читайте дальше.

Рак

Представители знака не будут чувствовать себя в безопасности, как они того хотели бы. Июнь будет сложным, денег катастрофически не хватит. Придется пересмотреть источники дохода и экономить. В настоящее время стоит задуматься о поиске новой работы.

В личной жизни тоже будут проблемы. Ракам придется столкнуться со своими страхами по отношению к отношениям. Придется принимать сложные решения или услышать неприятную истину.

Дева

Перфекционисты Девы будут очень раздражены из-за неприятностей, которые принесет лето 2023 года. Все будет буквально падать с рук. Проекты будут закрываться, а доходы просядут. Астрологи советуют сдерживать гнев и агрессию, а лучше уделить время занятиям спортом или медитации. Это поможет отвлечься от проблем и обдумать текущую ситуацию.

Водолей

Представителей знака летом будут ждать испытания. Все начнется с конфликтов с родными, затем добавятся трудности с финансами. Это могут быть неудачные инвестиции или кто-то неожиданно подведет Водолея.

В то же время летом следует продолжить начавшиеся ранее романтические отношения. Однако не стоит торопиться или убегать от проблем. Все противоречивые ситуации следует обсуждать с партнером.

Рыбы

Лето будет сложным для представителей знака Рыбы. Возникнет немало проблем, но не стоит огорчаться. Лучше использовать эти испытания как толчок к развитию. Следует брать ответственность за свои действия. В общем, события лета могут очень истощить, но стоит не следует забывать, что черная полоса — это временное явление, и после всех испытаний обязательно наступит более успешный период.