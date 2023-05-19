В Киевстар анонсировали подорожание тарифов: некоторые будут стоить более 300 гривен

С начала войны услуги связи выросли независимо от поставщика. Абсолютно каждый мобильный оператор повысил цены на популярные тарифы или полностью их видоизменил и соответственно по-новому оценил. “Киевстар” не исключение. По состоянию на май, клиенты компании не могут найти тариф, который стоил бы дешевле 150 гривен (на 4 недели). А с 16 мая и эта цена уже станет не актуальной. В этот день компания анонсировала новую патриотическую линейку тарифов, которые станут основными. Цены на них будут варьироваться от 190 до 330 гривен за 4 недели.

Речь о патриотической линейке Love UA

Заметим, что если в прошлом году диапазоны цен на тарифы данного оператора колебались в пределах 150-275 гривен, то в этом году дешевле 190 гривен уже нет. И это наверняка только до окончания 2023 года.

Речь идет о тарифах: LOVE UA Свет (190 грн), LOVE UA Песня (250 грн), LOVE UA Сила (330 грн).

Подробнее об этих тарифных планах можно почитать на сайте компании или в мобильном приложении. Предварительно известно, что в каждом из них больше гигабайт и звонков как в сети, так и на номера других операторов. Также, каждый тарифный план предусматривает подключение одной Суперсилы по выбору.

Отдельно компания предлагает тариф “ВСЕ ВМЕСТЕ Сила”. Он включает в себя все опции самого дорогого тарифа за 330 гривен и дополнительно еще услугу “Домашнего интернета”. Абонплата при этом не меняется.

Удешевить свой тариф можно

В компании понимают, что среди их абонентов есть немало людей с низким уровнем дохода или, например, пенсионеров, которым вероятно не требуется большое количество гигабайтов. Они могут отказаться от безлимитного интернета для удешевления тарифа. Это действительно возможно с тарифом LOVE UA Песня. Если вы выберете его, и подключите Суперсилу Экономия, то наполнение пакета станет скромнее, но и подешевеет он до 140 гривен. Более подробную информацию узнайте у консультантов отделений или по горячей линии 477*1.