Придется отказаться от мяса? Эксперты объяснили, почему свинина стремительно дорожает

Заготовители утверждают, что в дальнейшем цена на мясо будет зависеть от хода торговли, но тенденции к удешевлению мяса, в том числе свинины, пока нет.

В середине мая цены на свиней в живом весе начали расти. Это объясняется влиянием сезонного фактора. После снижения цены в первой половине мая котировки на рынке свинины снова уверенно уходят вверх. Об этом сообщили в ассоциации “Свиноводы Украины”.

В ходе торгов 12 мая операторы скорректировали цены закупки на 1,5-3,5 гривны за килограмм. В результате большинство товарных партий на этой неделе было реализовано по цене примерно 74-74 гривен за килограмм. Таким образом, средняя цена составила 74,8 гривны за килограмм, для лучшего понимания это на 4,1% больше, чем на прошлой неделе.

Представители мясоперерабатывающей сферы отмечают, что в минувшие выходные официально дали старт сезону пикников. В то же время, рост спроса наблюдался еще до активизации розничной торговли. На прошлой неделе операторы получали запросы на дополнительные партии товара.

Заготовители утверждают, что именно от спроса будет зависеть дальнейшая динамика цен. Однако учитывая стабильный спрос, говорить о понижении цены не стоит. По крайней мере, существенное. Главная причина – ограниченное внутреннее предложение мяса свиней и сезонная активизация покупателей.

Напомним, что импорт свинины резко упал в апреле. Общие поступления свежей, охлажденной и замороженной свинины в апреле составили 424 тонны, или 1,03 миллиона долларов.

Также отметим, что в Украине стремительно подорожали популярные овощи, особенно морковь. Среди причин называют рост спроса и истощение запасов прошлогоднего урожая. При этом импорт не поможет улучшить ситуацию, ведь в большинстве импортирующих этот овощ тоже заканчиваются прошлогодние запасы. Поэтому цена моркови стабилизируется только в июне, когда на рынке начнет появляться морковь из урожая этого года. Приблизительно такая же ситуация с большинством других популярных овощей.