Доведеться відмовитися від м’яса? Експерти пояснили чому свинина стрімко дорожчає

Заготівельники стверджують що надалі ціна на м’ясо буде залежати від ходу торгівлі, але тенденції до здешевлення м’яса, в тому числі свинини, наразі немає.

В середині травня ціни на свиней в живій вазі почали зростати. Це пояснюється впливом сезонного фактора. Після зниження ціни в першій половині травня котирування на ринку свинини знову впевнено йдуть вгору. Про це повідомили в асоціації “Свинарі України”.

В ході торгів 12 травня оператори скоригувати ціни закупівлі на 1,5-3,5 гривні за кілограм В результаті більшість товарних партій цього тижня були реалізовані за ціною приблизно 74-74 гривень за кілограм. Таким чином середня ціна склала 74,8 гривні за кілограм, для кращого розуміння це на 4,1% більше, ніж минулого тижня.

Представники м’ясопереробної сфери зазначають, що минулі вихідні офіційно дали старт сезону пікніків. Водночас зростання попиту спостерігалося ще до активізації роздрібної торгівлі. Минулого тижня оператори вже отримували запити на додаткові партії товару.

Заготівельники стверджують, що саме від попиту буде залежати подальша динаміка цін. Однак враховуючи стабільний попит, говорити про зниження ціни не варто. Принаймні суттєве. Головна причина — обмежена внутрішня пропозиція м’яса свиней та сезонна активізація покупців.

Нагадаємо, що імпорт свинини різко впав у квітні. Загальні надходження свіжої, охолодженої та замороженої свинини у квітні склали 424 тонни, або 1, 03 мільйони доларів.

Також зазначимо, що в Україні стрімко здорожчали популярні овочі, особливо морква. Серед причин називають зростання попиту та вичерпування запасів торішнього врожаю. При цьому імпорт не допоможе покращити ситуацію, адже в більшості країн, що імпортують цей овоч теж закінчуються торішні запаси. Тож ціна моркви стабілізується лише в червні, коли на ринку почне з’являтися морква з цьогорічного врожаю. Приблизно така ж ситуація з більшістю інших популярних овочів.