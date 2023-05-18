Украинцам выплатят до 3 000 гривен одноразово: названы условия

Украинцы, принявшие решение эвакуироваться с деоккупированных территорий, смогут получить помощь от государства. Таким образом, взрослые получат по две тысячи гривен, а на детей или лиц с инвалидностью выплатят по три тысячи гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Известно, что Минреинтеграции инициирует внесение изменений в постановление Кабинета министров Украины №1195, направленное на усовершенствование механизма выплаты денежной помощи лицам, эвакуируемым с освобожденных территорий.

Как отмечают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, получить выплаты смогут как выезжающие эвакуационными поездами граждане, так и выезжающие специальным эвакуационными автобусами. Это гарантированная выплата всем, кто изъявил желание эвакуироваться после деоккупации.

Что касается суммы выплаты, то это будет единовременная финансовая помощь в размере двух тысяч гривен на взрослого и три тысячи гривен на детей в возрасте до 18 лет, а также лиц с инвалидностью.

В Министерстве также добавляют, что во избежание незаконных попыток некоторых граждан получить одноразовую выплату несколько раз Укрпочта разработала специальную программу для верификации лиц. Если остаются вопросы относительно выплат, то следует обращаться в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на круглосуточную горячую линию по кризисным вопросам 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по внутренне перемещенным лицам по номеру 066 813 62 39.

Также ранее сообщалось, что украинцы смогут получить по 6600 гривен от Норвежского совета по вопросам беженцев в Украине. Помощь в этом случае могут получить граждане, проживающие на территориях, пострадавших в результате боевых действий и нуждающихся в финансовой помощи. Это хоть и небольшая сумма, но она может существенно помочь людям, оказавшимся в сложных жизненных условиях из-за войны.