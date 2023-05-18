Українцям виплатять до 3 000 гривень одноразово: названо умови 

Українці, які прийняли рішення евакуюватися з деокупованих територій, зможуть отримати допомогу від держави. Таким чином дорослі отримають по дві тисячі гривень, а на дітей або осіб з інвалідністю виплатять по три тисячі гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відомо, що Мінреінтеграції ініціює внесення змін в постанову Кабінету міністрів України №1195, яке направлено на вдосконалення механізму виплати грошової допомоги особам, які евакуюються зі звільнених територій.

Як зазначають в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, отримати виплати зможуть як ті громадяни, що виїжджають евакуаційними поїздами, так і ті, хто виїжджає спеціальним евакуаційними автобусами. Це гарантована виплата для всіх, хто виявив бажання евакуюватися після деокупації.

Щодо суми виплати, то це буде одноразова фінансова допомога у розмірі дві тисячі гривень на дорослого та три тисячі гривень на дітей у віці до 18 років, а також осіб з інвалідністю.

В Міністерстві також додають, що для уникнення незаконних спроб деяких громадян отримати одноразову виплату кілька разів Укрпошта розробила спеціальну програму для верифікації осіб. Якщо залишаються питання стосовно виплат, то варто звертатися до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на цілодобову гарячу лінію з кризових питань 15-48 або на гарячу лінію Вповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб за номером 066 813 62 39.

Також раніше повідомляли, що українці зможуть отримати по 6 600 гривень від Норвезької ради з питань біженців в Україні. Допомогу в такому разі можуть отримати громадяни, які проживають на територіях, що постраждали в результаті бойових дій та потребують фінансової допомоги. Це хоч і невелика сума, але вона може суттєво допомогти людям, які опинилися в складних життєвих умовах через війну.