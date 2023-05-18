З’явилася важлива інформація для всіх, хто обмежено придатний до служби

В Україні вкотре продовжили воєнний стан і мобілізацію. Повістки продовжують активно вручати як у громадських місцях, так і на підприємствах та в інших установах, де є офіційно працевлаштовані та військовозобов’язані чоловіки. Наразі є чимало мобілізованих, які через певні проблеми зі здоров’ям визнані обмежено придатними. Переважно, у їхньому військовому квитку пише, що вони не придатні до служби у мирний час і відповідно обмежено придатні у воєнний. Таких чоловіків лікарська комісія повинна відправити на додаткові медичні обстеження, щоб остаточно вирішити — може людина служити, чи ні. Однак, особи з цим статусом мають певні права. Їх можуть розподілити лише у певних установах.

Юристи на цьому вкотре наголошують

Існує чинне законодавство, яке регулює мобілізацію, а також права військовозобов’язаних. Відтак, відповідно до наказу Міністерства оборони №402 громадяни, які є обмежено придатними до служби не можуть служити у спецспорудах, морській піхоті, високомобільних десантних військах, і у плавскладі. Крім цього таких чоловіків не мають права відправляти у гарячі точки та тим паче на передову.

За законом, обмежено придатних повинні розподілити у військових частинах та підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, навчальних закладах та інших схожих установах зв’язаних з військовою справою.

З’явилася оновлена інформація й для студентів

Дуже багато студентів навчаються в іноземних ВНЗ. Невдовзі літні канікули і ймовірно хтось з них хотів би приїхати додому в Україну, якщо буде така можливість. Студентів попереджають, що назад за кордон виїхати не буде можливості. Наразі, студентів не мобілізовують (мова про денну форму навчання), але за кордон їх не випускають. Все через те, що за час війни вступ у ВНЗ перетворився у своєрідну схему отримати відстрочку. Чоловіки різного віку почали вступати на навчання і виїжджати. Відповідно, з вересня 2022 року виїзд для студентів було закрито.