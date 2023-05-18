Появилась важная информация для всех, кто ограничено годен к службе в ВСУ

В Украине еще раз продолжили военное положение и мобилизацию. Повестки продолжают активно вручать как в общественных местах, так и на предприятиях и других учреждениях, где есть официально трудоустроенные и военнообязанные мужчины. Сейчас немало мобилизованных, которые из-за определенных проблем со здоровьем признаны ограниченно пригодными. Преимущественно в их военном билете пишет, что они не пригодны к службе в мирное время и соответственно ограничены в военное. Таких мужчин врачебная комиссия должна отправить на дополнительные медицинские обследования, чтобы окончательно решить, может человек служить или нет. Однако лица с этим статусом имеют определенные права. Их могут распределить только в определенных учреждениях.

Юристы это в очередной раз подчеркивают

Существует действующее законодательство, регулирующее мобилизацию, а также права военнообязанных. Следовательно, согласно приказу Министерства обороны №402 граждане, ограниченно пригодные к службе, не могут служить в спецсооружениях, морской пехоте, высокомобильных десантных войсках, и в плавсоставе. Кроме этого, таких мужчин не имеют права отправлять в горячие точки и тем более на передовую.

По закону ограниченно пригодных должны распределить в воинских частях и подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учебных заведениях и других подобных учреждениях связанных с военным делом.

Появилась обновленная информация и для студентов

Очень многие студенты учатся в иностранных вузах. Вскоре летние каникулы и вероятно, кто-то из них хотел бы приехать домой в Украину, если будет такая возможность. Студентов предупреждают, что обратно за границу уехать не будет возможности. Сейчас студентов не мобилизуют (речь о дневной форме обучения), но заграницу их не выпускают. Все потому, что за время войны поступление в вузы превратилось в своеобразную схему получения отсрочки. Мужчины всех возрастов начали поступать на учебу и уезжать. Соответственно с сентября 2022 года выезд для студентов был закрыт.