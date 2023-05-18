Хвороба не завжди привід для відстрочки: в Україні оновлять правила проведення мобілізації

Через те що війна триває вже другий рік, і ймовірно ще точно буде до кінця цього року в Україні повністю змінюють підхід до проведення мобілізації. Відповідальні міністерства постійно аналізують ситуацію, збирають інформацію та роблять висновки з деяких помилок допущених в процесі призову осіб до лав ЗСУ. Наприклад, зараз хочуть повністю змінити медичну систему огляду військовозобов’язаних. Мовляв, вона продумана дуже погано. По-перше, мобілізовані не мають належного огляду й інколи потрапляють на службу з проблемами зі здоров’ям. По-друге, ті ж мобілізовані можуть хитрувати й отримати відстрочку через “раптову хворобу”. Наразі медичну систему будуть автоматизовувати, щоб все було чесно і прозоро.

За подібний про є кт вже проголосували народн і обранц і

В Україні вже проголосували за проєкти №9154 та №9158. Вони в першу чергу націлені на те, щоб у військовозобов’язаних не було можливості уникнути служби через “раптову хворобу”.

Ось, що планують зробити:

Повністю зміниться процес оформлення документів для лікування військових. Військово-лікарські комісії працюватимуть не лише в ТЦК, а й у державних лікарнях і поліклініках. Всі військовозобов’язані, які мають направлення на медогляд, зможуть записатися у електронну чергу, чим суттєво зекономлять свій час. Наразі діє “жива черга”, тож не рідко доводиться в ній провести весь день. Також, планують запустити гарячу лінію для військових. Планується запуск додаткового фінансування для лікарських комісій, які проводять медогляд військових.

І наостанок, одне з найважливіших нововведень — між ТЦК і державними медичними закладами буде налагоджено електронний обмін документами.

Це означає, що лікар, який працює при ТЦК зможе швидко і безперебійно подивитися історію хвороби військовозобов’язаного та всю супутню інформацію про нього.

Цей пункт унеможливлює отримання відстрочки у зв’язку з “раптовою тяжкою недугою”.