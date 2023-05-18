Болезнь не повод для отсрочки: в Украине обновят правила проведения мобилизации

Так как война длится уже второй год, и вероятно, еще точно будет до конца этого года, в Украине полностью меняют подход к проведению мобилизации. Ответственные министерства постоянно анализируют ситуацию, собирают информацию и делают выводы из некоторых ошибок допущенных в процессе призыва лиц в ряды ВСУ. К примеру, сейчас хотят полностью изменить медицинскую систему осмотра военнообязанных. Мол, она продумана очень плохо. Во-первых, мобилизованные не имеют должного досмотра и иногда попадают на службу с проблемами со здоровьем. Во-вторых, те же мобилизованные могут хитрить и получить отсрочку из-за “внезапной болезни”. Сейчас медицинскую систему будут автоматизировать, чтобы все было честно и прозрачно.

За подобный проект уже проголосовали народные избранники

В Украине уже проголосовали за проекты №9154 и №9158. Они в первую очередь нацелены на то, чтобы у военнообязанных не было возможности избежать службы из-за “внезапной болезни”.

Вот что планируют сделать:

Полностью изменится процесс оформления документов для лечения военных. Военно-врачебные комиссии будут работать не только в ТЦК, но и в государственных больницах и поликлиниках. Все военнообязанные, имеющие направление на медосмотр, смогут записаться в электронную очередь, чем существенно сэкономят свое время. Сейчас действует “живая очередь”, так что не редко приходится в ней провести весь день. Также планируют запустить горячую линию для военных. Планируется запуск дополнительного финансирования для врачебных комиссий, проводящих медосмотр военных.

И напоследок одно из важнейших нововведений — между ТЦК и государственными медицинскими учреждениями будет налажен электронный обмен документами.

Это означает, что врач, работающий при ТЦК, сможет быстро и бесперебойно посмотреть историю болезни военнообязанного и всю сопутствующую информацию о нем.

Этот пункт делает невозможным получение отсрочки в связи с “внезапным тяжелым недугом”.