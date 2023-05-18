Моно, Ощад і ПриватБанк анонсували блокування мільйонів рахунків: названо причину

Українські банки часто можуть заблокувати рахунок, переважно через підозрілу активність, відмивання коштів чи підозру у спонсоруванні тероризму. Та наразі буде зовсім інша історія. Вступив в дію закон про блокування рахунків власники яких мають борги перед виконавчою службою. Найбільші банки України вже анонсували блокування п’яти мільйонів карточок. Зазначимо, що закон вже вступив у дію (6 травня 2023 року). Зауважимо, що в цю категорію переважно входитимуть порушники правил дорожнього руху, які невчасно сплачують штрафи, а також ті, що ухиляються від сплати аліментів.

Детальніше про законопроєкт

На час воєнного стану блокування рахунків було припинено, за умови, що борг не перевищує 100 000 гривень. Проте 6 травня всі обмеження було знято і тепер блокування відбуватиметься за наявності будь-якої заборгованості. Якщо на рахунках були кошти, то власнику дозволять використовувати максимум 13 400 гривень щомісяця, тобто дві мінімальні зарплати. Якщо заблоковано рахунок юридичної особи, то вона зможе щомісяця зняти не більше 33 500 гривень.

Під арешт підлягають абсолютно всі рахунки, які зазначені за боржником. Звісно, як і будь-яке правило — це теж має виключення. Наприклад, блокування та арешт не розповсюджуватиметься на соціально-вразливі категорії населення. Цей факт встановлюватимуть в індивідуальному порядку.

Банки вже розповіли, скільки приблизно карток буде заблоковано

Якщо боржники не почнуть повертати борг, то станом на сьогодні під арешт потрапляє приблизно п’ять мільйонів рахунків. Наприклад, у Монобанку буде заблоковано приблизно 436 тисяч клієнтів. Найбільше їх буде заблоковано у ПриватБанку та Ощадбанку.

Якщо ваш рахунок заблокували й ви хочете отримати доступ принаймні до тих мінімальних сум, які вам по праву належать, то повинні прийти у виконавчу службу й отримати на це дозвіл.

Ймовірно повністю блокування знімуть лише після повного погашення боргу.