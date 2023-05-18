Моно, Ощад и ПриватБанк анонсировали блокировку пяти миллионов счетов: названа причина

Украинские банки часто могут заблокировать счет, преимущественно из-за подозрительной активности, отмывания средств или подозрения в спонсировании терроризма. Но вскоре будет совсем другая история. Вступил в действие закон о блокировке счетов, владельцы которых имеют долги перед исполнительной службой. Крупнейшие банки Украины уже анонсировали блокировку пяти миллионов карточек. Отметим, что закон уже вступил в силу (6 мая 2023 года). Заметим, что в эту категорию будут входить в основном нарушители правил дорожного движения, несвоевременно уплачивающие штрафы, а также уклоняющиеся от уплаты алиментов.

Подробнее о законопроекте

На время военного положения блокировка счетов была прекращена при условии, что долг не превышает 100 000 гривен. Однако 6 мая все ограничения были сняты и теперь блокировка будет происходить при любой задолженности. Если на счетах были средства, то владельцу разрешат использовать максимум 13 400 гривен ежемесячно, то есть две минимальные зарплаты. Если заблокирован счет юридического лица, он сможет ежемесячно снять не более 33 500 гривен.

Под арест подлежат абсолютно все счета, которые числятся за должником. Конечно, как и любое правило — это тоже имеет исключение. Например, блокировка и арест не будут распространяться на социально уязвимые категории населения. Этот факт будут устанавливаться в индивидуальном порядке.

Банки уже рассказали, сколько примерно карт будет заблокировано

Если должники не начнут возвращать долг, то на сегодня под арест попадает примерно пять миллионов счетов. К примеру, в Монобанке будет заблокировано примерно 436 тысяч клиентов. Больше всего их будут заблокировано в ПриватБанке и Ощадбанке.

Если ваш счет заблокирован и вы хотите получить доступ по крайней мере к тем минимальным суммам, которые вам по праву принадлежат, то должны прийти в исполнительную службу и получить на это разрешение.

Вероятно, полностью блокировку снимут только после полного погашения долга.