Супермаркети оголосили про зміну цін на ряд продуктів: де найвигідніше купувати?

Популярні торгові мережі анонсували зміну цін на ряд продуктів харчування. Нові цінники замайоріють на полицях вже у другій половині травня. В першу чергу це стосуватиметься овочів, фруктів, а ще різноманітної крупи. Спойлер: ціни будуть зменшуватися і пов’язано це з сезонністю, та появою на ринку свіжих овочів з нового врожаю.

Де найкращі ціни на овочі

Зазначимо, що дешевшає абсолютно все, і не лише минулорічна картопля, морква чи навіть цибуля, яка ще недавно коштувала майже 70 гривень за кілограм. Подешевшають й свіжі помідори, огірки, капустка тощо.

Ось, як приблизно виглядають зараз ціни на деякі овочі:

Червоні помідори, які у квітні коштували майже 100 гривень за кіло, зараз коштують від 60 до 80 грн. Найдешевші вони у торговій мережі “Новус”. Рожеві помідори також подешевшали приблизно на 10-15 гривень і знову ж найвигідніша ціна на них у Новусі. Огірки подешевшали майже вдвічі. Принаймні у супермаркеті “МегаМаркет” так звані “колючі” огірки коштують 114 гривень, тоді як у квітні їх ціна була 210 грн. Тепличні огірки також подешевшали зі 120 грн до майже 79. Капуста також подешевшала, ціни дуже різні й найдешевше вона вартує у “Мега Маркеті” – приблизно 27 грн за кіло.

Чим ближче до літа, тим дешевшими стануть овочі та фрукти, але як заявляють експерти на сильне здешевлення сподіватися не варто.

«Більшість аграрної продукції вирощується поблизу зони бойових дій, що значно впливає на ціни. Овочі подорожчали у 2-3 рази, бо попит на них великий, а пропозиція недостатня», — заявив Юрій Лупенко, директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки”.

Знизилась ціна гречки

Суттєво подешевшала гречка, яка в один період коштувала по 100 гривень за кіло. Зараз у торговій мережі АТБ її можна купити за 39 гривень. Ще у квітні ціни дешевшої ніж 50 гривень було не знайти.