Срочно бегите: психолог назвала 6 признаков мужчины-объюзера

Мужчины абьюзеры умеют прятаться за масками и распознать их довольно сложно. Особенно в начале отношений, когда эмоции и гормоны омрачают здравый смысл.

Психолог и сексолог Юлия Дамочкина рассказала на своей странице в Инстаграм о том, как распознать мужчину, отношения с которым нужно срочно разрывать.

Человек кажется идеальным

Скорее всего, мужчина манипулирует поведением женщины и быстро определяет потребности. Он начинает обещать: подарю тебе все, что желаешь, со мной ты будешь самая счастливая и другое.

Женщина с мышлением жертвы и своим желанием переложить ответственность за удовлетворение своих потребностей на кого-то — идеальная кандидатка на роль партнерши абъюзера.

Человек устраивает эмоциональные качели

То у пары идеальные отношения, то мужчина исчезает. У женщины постоянно присутствует ощущение того, что она делает что-то неправильно, так как только мужчина приближается, женщина делает все, чтобы казаться идеальной и больше не потерять его. Если ваши отношения похожи на что-то вышесказанное, вы на крючке манипулятора, поэтому пора задуматься.

Мужчина ускоряет развитие отношений

Мужчина предлагает жить вместе через неделю, завести ребенка сразу или жениться через месяц? Все это не что иное, как попытка привязать женщину к себе на всю жизнь. И речь идет совсем не о “пока смерть не разлучит нас”. На самом деле, такой мужчина хочет превратить женщину в свою собственность.

Берет на себя ответственность за решение едва ли не всех ваших проблем

Мужчина предлагает покинуть работу, потому что он обеспечит, переехать в его квартиру, потому что вместе мы счастливы, отказаться от друзей, потому что у тебя есть я.

Если мужчина пытается удалить вас от друзей, работы или даже семьи, вы рискуете попасть в полную зависимость.

Двойные стандарты

Все, что делает, он будет запрещено делать женщине. Таким образом, мужчина пытается лишить женщину права голоса и превратить в вещь.

Сосредоточение на себе

Муж считает себя лучшим в мире, а все остальные будут раскритикованы. Подобное превосходство до добра не доведет, ведь он не будет уважать женщину, а только будет использовать ее как “приложение” к себе.