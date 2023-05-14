Терміново втікайте: психолог назвала 6 ознак чоловіка-аб’юзера

Чоловіки аб’юзери вміють ховатися за масками, тож розпізнати їх досить складно. Особливо на початку стосунків, коли емоції та гормони затьмарюють здоровий глузд.

Психолог та сексолог Юлія Дамочкіна розповіла на власній сторінці в Інстаграм про те, як розпізнати чоловіка, стосунки з яким потрібно терміново розривати.

Чоловік здається ідеальним

Найімовірніше чоловік маніпулює поведінкою жінки та швидко визначає потреби. Він починає обіцяти: подарую тобі все що бажаєш, зі мною ти будеш найщасливіша та інше.

Жінка з мисленням жертви та своїм бажанням перекласти відповідальність за задоволення своїх потреб на когось іншого — ідеальна кандидатка на роль партнерки аб’юзера.

Чоловік влаштовує емоційні гойдалки

То у пари ідеальні стосунки, то чоловік зникає. У жінки постійно присутнє відчуття того, що вона робить щось неправильно, тож як тільки чоловік наближається жінка робить все щоб здаватися ідеальною і більше не втратити його. Якщо ваші стосунки схожі на щось вищесказане, ви на гачку маніпулятора, тож пора задуматися.

Чоловік пришвидшує розвиток стосунків

Чоловік пропонує жити разом через тиждень, завести дитину одразу або одружитися через місяць? Все це не що інше, як намагання прив’язати жінку до себе на все життя. І мова йде зовсім не про “допоки смерть не розлучить нас”. Насправді такий чоловік хоче перетворити жінку на свою власність.

Бере на себе відповідальність за вирішення ледь не всіх ваших проблем

Чоловік пропонує покинути роботу, бо він забезпечить, переїхати до його квартири, бо разом ми щасливі, відмовитися від друзів, бо в тебе є я.і

Якщо чоловік намагається віддалити вас від друзів, роботи та навіть родини, ви ризикуєте потрапити в повну залежність.

Подвійні стандарти

Все що робить він буде заборонено робити жінці. Таким чином чоловік намагається позбавити жінку права голосу та перетворити в річ.

Зосередження на собі

Чоловік вважає себе найкращим у світі, а всі інші будуть розкритиковані. Подібна зверхність до добра не доведе, адже він не поважатиме жінку, а лише використовуватиме її як “додаток” до себе.