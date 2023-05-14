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Грядут большие изменения: что готовит правительство украинцам с 1 июля

15.05.2023
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Уже с первого июля в Украине изменится налогообложение для предпринимателей. Льготную ставку 2%, введенную в начале полномасштабной войны для поддержки бизнеса, намерены отменить. Также планируют возобновить проверки и штрафы за разного рода налоговые нарушения.

По данным издания Обозреватель со ссылкой на собственные источники в комитете по финансам, налоговой и таможенной политике, отмена льгот для физических лиц предпринимателей будет способствовать поддержке со стороны Международного валютного фонда. Это поможет получить новые ссуды для стабилизации экономической ситуации в Украине.

Сейчас в Верховной Раде Украины уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий пересмотр налоговых правил. Если народные депутаты поддержат его, то уже с 1 июля:

  • вернутся довоенные налоги для физических лиц предпринимателей третьей группы, то есть вернется налоговая ставка 5% вместо льготных 2%;
  • ФЛП 1 и 2 группы будут обязаны уплачивать единый налог, ведь он с начала вторжения российских оккупантов им разрешили не платить ЕП;
  • возобновят документальные проверки, в случае выявления нарушений будут налагаться штрафы;
  • за отсутствие РРО будут штрафовать.

В то же время и дальше можно не платить единый социальный взнос за себя. Но в таком случае стаж не будут начисляться.

Напомним, что ранее Даниил Гетьманцев уже говорил, что за время действия льготных налоговых ставок бюджет Украины не получил значительного объема средств. Речь идет о сумме, близкой к 900 миллионам гривен в месяц. Учитывая, что экономическая ситуация в стране и так сложна, возврат довоенных налогов поможет несколько улучшить ситуацию. В то же время многие эксперты выступают против возвращения довоенных налоговых ставок и штрафов, ведь значительная доля бизнеса находится в сложных условиях и работает на грани возможностей.

С большой вероятностью, Верховная Рада поддержит возврат довоенных налогов, но пока эта инициатива все еще находится на стадии рассмотрения.

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15.05.2023
1 хвилина на прочитання
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