Наближаються великі зміни: що готує уряд українцям з 1 липня

Вже з першого липня в Україні зміниться оподаткування для фізичних осіб підприємців. Пільгову ставку 2%, яку запровадили на початку повномасштабної війни для підтримки бізнесу, мають намір скасувати. Також планують поновити перевірки та штрафи за різного роду податкові порушення.

За даними видання Обозреватель з посиланням на власні джерела в комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, скасування пільг для фізичних осіб підприємців сприятиме підтримці з боку Міжнародного валютного фонду. Це допоможе отримати нові позики для стабілізації економічної ситуації в Україні.

Зараз у Верховній Раді України вже зареєстрували законопроєкт, який передбачає перегляд податкових правил. Якщо народні депутати підтримають його, то вже з першого липня:

повернуться довоєнні податки для фізичних осіб підприємців третьої групи, тобто повернеться податкова ставка 5% замість пільгових 2%;

ФОП 1 та 2 групи будуть зобов’язані сплачувати єдиний податок, адже він початку вторгнення російських окупантів їм дозволили не платити ЄП;

відновлять документальні перевірки, у випадку виявлення порушень будуть накладатися штрафи;

за відсутність РРО будуть штрафувати.

Водночас і надалі можна не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе. Але в такому разі стаж не нараховуватимуть.

Зазначимо, що раніше Данило Гетьманцев вже говорив, що за час дії пільгових податкових ставок бюджет України не отримав значного обсягу коштів. Мова йде про суму близьку до 900 мільйонів гривень на місяць. Зважаючи, що економічна ситуація в країні і так складна, то повернення довоєнних податків допоможе дещо покращити ситуацію. Водночас чимало та експертів виступають проти повернення довоєнних податкових ставок та штрафів, адже значна частка бізнесу перебуває в складних умовах та працює на межі можливостей.

З великою ймовірністю Верховна Рада підтримає повернення довоєнних податків, але поки ця ініціатива все ще перебуває на стадії розгляду.