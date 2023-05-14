Проведут эксперимент: семьям с детьми выплатят по 14 000 гривен

Во время заседания правительства Украины обсудили вопросы оздоровления детей, нуждающихся в дополнительном внимании. Соответственно, было принято решение о внедрении экспериментального механизма монетизации выплат на отдых детей. Речь идет о так называемой инициативе “деньги ходят за ребенком”.

Подробности

Многодетные семьи, малообеспеченные, а также семьи, которые сейчас проживают на неподконтрольных Украине территории, или там, где ведут активные боевые действия, могут получить деньги на оздоровление и отдых детей.

На официальном сайте Министерства социальной политики есть подробная информация для родителей о том, как получить деньги на оздоровление детей. Для этого родителям в мобильном приложении “Действие” будет отправлено электронное сообщение о возможности получить средства на оздоровление детей.

Для того чтобы воспользоваться услугой, родители или заменяющие их лица и у которых проживают дети смогут получить карточку со специальным режимом пользования. На эту карту будут начислены деньги в размере пяти прожиточных минимумов, то есть 14 165 гривен. Потратить их можно на отдых и оздоровление детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Средства можно будет потратить на покупку путевки на отдых в один лагерь в тыловых областях: Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская. В дальнейшем в этот список могут добавить и оздоровительные учреждения в других регионах. Всего на выбор предлагают шестнадцать оздоровительных заведений.

Это отличная инициатива для родителей, ведь многие семьи оказались в затруднительной ситуации из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов и не имеют возможности обеспечить отдых своим детям. Отметим, что многие города и областные центры также выделили средства на оздоровление детей военнослужащих. Следовательно, стоит воспользоваться этой возможностью, чтобы помочь детям почувствовать себя детьми и вернуться к беззаботному детству, которое у них отобрали российские оккупанты.