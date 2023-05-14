Проведуть експеримент: сім’ям з дітьми виплатять по 14 000 гривень

Під час засідання уряду України обговорили питання оздоровлення дітей, які потребують додаткової уваги. Відповідно було прийняте рішення про запровадження експериментального механізму монетизації виплат на відпочинок дітей. Мова йде про так звану ініціативу “гроші ходять за дитиною”.

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Багатодітні сім’ї, малозабезпечені, а також сім’ї, які зараз проживають на непідконтрольні Україні території, або там де ведуть активні бойові дії, можуть отримати гроші на оздоровлення та відпочинок дітей.

На офіційному сайті Міністерства соціальної політики є докладна інформація для батьків стосовно того як отримати гроші на оздоровлення дітей. Для цього батькам в мобільному додатку “Дія” буде надіслане електронне повідомлення про можливість отримати кошти на оздоровлення дітей.

Для того, щоб скористатися послугою, батьки або особи, які їх замінюють, та в яких проживають діти, зможуть отримати карточку зі спеціальним режимом користування. На цю картку будуть нараховані гроші в розмірі п’яти прожиткових мінімумів, тобто 14 165 гривень. Витратити їх можна на відпочинок та оздоровлення дітей у віці від 6 до 18 років.

Кошти можна буде витратити на покупку путівки на відпочинок до одного за таборів в тилових областях: Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська. Надалі до цього переліку можуть додати й оздоровчі заклади в інших регіонах. Всього на вибір пропонують шістнадцять оздоровчих закладів.

Це чудова ініціатива для батьків, адже чимало сімей опинилися в скрутній ситуації через повномасштабне вторгнення російських окупантів та не мають можливості забезпечити відпочинок своїм дітям. Зазначимо, що чимало міст та обласних центрів також виділили кошти на оздоровлення дітей військовослужбовців. Тож варто скористатися цією можливістю, щоб допомогти дітям відчути себе дітьми та повернутися до безтурботного дитинства, яке в них відібрали російські окупанти.