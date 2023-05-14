Несмотря на обещания, Нафтогаз готовится повысить тарифы: детали

В то время как часть клиентов “Нафтогаза” жалуется на завышенные суммы в платежках, некоторые украинцы сообщают, что компания наоборот занижает объемы потребленного голубого топлива в счетах, причем достаточно существенно.

Неужели в следующем месяце будем платить за газ больше?

На официальной странице Нефтегаза клиенты компании массово сообщают о занижении реально потребленного объема газа.

По словам клиента, кто-то заранее передал данные счетчика. В платежках объемы потребленного природного газа очень занижены. По его словам, он всегда подает показатели за потребленное голубое топливо 2 числа, однако на этот раз кто-то самовольно указал данные счетчика ранее, 30, 04. При чем цифры явно занижены, и это при том, что его счетчик оснащен модемом, который автоматически передает данные. Так что у мужчины возникает логический вопрос, неужели в следующем месяце газ подорожает и компания Нафтогаз таким образом пытается получить больше прибыли.

В ответ на комментарий мужчины представители компании Нафтогаз отметили, что если он желает уточнить данные о потреблении, то ему нужно обратиться в облгаз, который насчитывает объемы потребления. Именно на эти объемы “Нафтогаз” начисляю плату.

Будет ли повышение тарифов на газ в ближайшее время

При этом в компании “Нафтогаз” также отреагировали на заявления клиента о повышении тарифов на голубое топливо для населения уже с первого числа следующего месяца.

В компании утверждают, что для клиентов компании “Нафтогаз” до 30 апреля 2024 года будет действовать тарифный план “Фиксированный”. Стоимость одного кубического метра газа будет стоить 7,96 грн. Также стоит обратить внимание, что тарифы на газ и тепло не будут повышать до конца военного положения и еще полгода после его отмены. В то же время, продолжаются дискуссии о повышении тарифов на электроснабжение, однако точные цифры пока не назывались. Есть только предположение, что стоимость киловатт электроэнергии вырастет примерно на одну гривну.