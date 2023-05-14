Попри обіцянки Нафтогаз готується підвищити тарифи: деталі

В той час як частина клієнтів Нафтогазу скаржиться на завищені суми в платіжках, деякі українці повідомляють, що компанія навпаки занижує обсяги спожитого блакитного палива в рахунках, при чому досить суттєво.

Невже в наступному місяці платитимемо за газ більше?

На офіційній сторінці Нафтогазу клієнти компанії масово повідомляють про заниження реально спожитого обсягу газу.

За словами клієнта хтось заздалегідь передав дані лічильника. В платіжках обсяги спожитого природного газу дуже занижені. За його словами він завжди подає показники за спожите блакитне паливо 2 числа, однак цього разу хтось самовільно вказав дані лічильника раніше, 30, 04. При чому цифри явно занижені, і це при тому, що його лічильник оснащений модемом, який автоматично передає дані. Тож в чоловіка виникає логічне питання, невже в наступному місяці газ подорожчає і компанія Нафтогаз таким чином намагається отримати більше прибутку.

У відповідь на коментар чоловіка, представники компанії Нафтогаз зазначили, що якщо він бажає уточнити дані про споживання, то йому потрібно звернутися до облгазу, який нараховую обсяги споживання. Саме на ці обсяги Нафтогаз нараховую плату.

Чи буде підвищення тарифів на газ найближчим часом

При цьому в компанії Нафтогаз також відреагували на заяви клієнта стосовно підвищення тарифів на блакитне паливо для населення вже з першого числа наступного місяця.

В компанії стверджують, що для клієнтів компанії Нафтогаз до 30 квітня 2024 року буде діяти тарифний план “Фіксований”. Вартість одного кубічного метра газу буде коштувати 7,96 гривні. Також варто звернути увагу, що тарифи на газ та тепло не будуть підвищувати до кінця ді воєнного стану та ще пів року після його скасування. Водночас тривають дискусії щодо підвищення тарифів на електропостачання, однак точні цифри поки не називалися. Є лише припущення, що вартість кіловата електроенергії зросте приблизно на одну гривню.