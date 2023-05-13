Украинцев без их сведения записывают на обследование и вакцинацию

В Украине есть медпортал Helsi, обслуживающий более 25 миллионов пользователей. Его владельцем с 2022 года является компания “Киевстар”. Систему внедрили во многих государственных медицинских учреждениях. С ней работает львиная доля медиков. Каждая больница платит подписку на сумму 10 долларов за каждого зарегистрированного врача. За эти средства портал и работает. В свою очередь врачи получают средства от государства за количество пациентов, которых они обслуживали. Мол, через портал все видно, ведь каждый визит фиксируется в электронных отчетах. Но вот что-то пошло не так. Люди стали замечать в своих профилях подозрительную активность. В частности, записи к медикам и обследования, которых они не проходили.

Государство зря платило врачам деньги?

“Кто-то пришел в мой Helsi кабинет, записался и прошел видеоконсультацию у моего семейного врача. Попросила у мужчины проверить свой. Оказалось, у него круче – кто-то проходит обследование, потому что стоят записи на флюорографию, анализ крови, травматологу и урологу“, — написала в фейсбуке Наталья Макогон, сейчас работающая в реабилитационном центре Superhumans.

Наталья имеет более 6 000 подписчиков в этой социальной сети, поэтому пост быстро набрал огласку, а под ним появилось множество комментариев от лиц, которые тоже заметили подобные махинации в своих профилях.

“У моего знакомого в кабинете Helsi уже вторая запись к гинекологу. Первый “прием” был в марте“, — говорится в одном из комментариев.

Разработчики прокомментировали проблему

Руководитель Helsi Евгений Донец отметил, что знает об этой проблеме, но говорит, что как минимум данные пользователей в полной безопасности.

“Говорить об опасности данных – не правильно. Пациент видит данные, которые внес врач о нем, даже если данные некорректны”, – объясняет он.

Пока система совершенствуется, вносятся изменения и правки. То есть, если сначала руководить ею мог только врач, то сейчас вносить изменения в кабинете может и врач вторичного звена.

“Мы находимся на этапе, когда большие системные решения как электронная система здравоохранения постоянно развиваются. Поэтому могут возникать ошибки с внесением информации – это переходный этап цифровизации“, — считает Донец.

Министерство здравоохранения также реагирует на эту проблему и говорит, что они работают над тем, чтобы минимизировать возможность возникновения любых нечестных схем.

Если вы увидели у себя в профиле запись или консультацию которых не было, сообщите это в службу поддержки Helsi.