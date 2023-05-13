Українців без їхнього відома записують на обстеження та вакцинацію

В Україні є медпортал Helsi, який обслуговує понад 25 мільйонів користувачів. Його власником з 2022 року є компанія “Київстар”. Систему впровадили у багатьох державних медичних закладах. З нею працює левова частка медиків. Кожна лікарня сплачує підписку на суму 10 доларів за кожного зареєстрованого лікаря. За ці кошти портал і функціонує. Своєю чергою лікарі отримують кошти від держави за кількість пацієнтів, яких вони обслуговували. Мовляв, через портал все видно, адже кожен візит фіксується у електронних звітах. Та ось, щось пішло не так. Люди почали помічати у своїх профілях підозрілу активність. Зокрема записи до медиків та обстеження, яких вони не проходили.

Держава даремно сплачувала лікарям гроші?

“Хтось прийшов у мій Helsi кабінет, записався і пройшов відеоконсультацію у мого сімейного лікаря. Попросила в чоловіка перевірити свій. Виявилось, у нього крутіше – хтось проходить обстеження, бо стоять записи на флюорографію, аналіз крові, до травматолога і уролога“, – написала у фейсбуці Наталка Макогон, яка зараз працює у реабілітаційному центрі Superhumans.

Наталка має понад 6 000 підписників у цій соціальній мережі, тож пост швидко набрав розголосу, а під них з’явилося безліч коментарів від осіб, які теж помітили подібні махінації у своїх профілях.

“У мого знайомого в кабінеті Helsi вже другий запис до гінеколога. Перший “прийом” був у березні“, – йдеться в одному з коментарів.

Розробники прокоментували проблему

Керівник Helsi Євген Донець зазначив, що знає про цю проблему, але каже, що як мінімум дані користувачів у цілковитій безпеці.

“Говорити про небезпеку даних – не правильно. Пацієнт бачить дані, які вніс лікар про нього, навіть якщо дані некоректні”, – пояснює він.

Наразі система вдосконалюється, вносяться зміни і правки. Тобто якщо спочатку керувати нею міг лише лікар, то зараз вносити зміни у кабінеті може й лікар вторинної ланки.

“Ми перебуваємо на етапі, коли великі системні рішення як електронна система охорони здоров’я постійно розвиваються. Тому й можуть виникати помилки із внесенням інформації – це перехідний етап цифровізації“, – вважає Донець.

Міністерство охорони здоров’я також реагує на цю проблему і каже, що вони працюють над тим, щоб мінімізувати можливість появи будь-яких нечесних схем.

Якщо ж ви побачили в себе в профілі запис чи консультацію яких не було, повідомте це у службу підтримки Helsi.