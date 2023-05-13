Важлива інформація для чоловіків, які бажають виїхати за кордон: ще одній категорії дозволили виїзд

Чоловікам, які мають бажання виїхати з України, озвучили нову актуальну інформацію. Пояснюється, що під час дії воєнного стану та загальної мобілізації право на виїзд ха межі України має ще одна категорія чоловіків.

Мова йде про тих, кого визнали непридатними для несення військової служби. Тобто такі особи зняти з військового обліку. Такій категорії чоловіків дозволено безперешкодно перетинати кордон під час війни.

Однак для того, щоб на кордоні не виникало питань та непорозумінь, потрібно з собою мати перелік документів. Прикордонникам слід надати наступні документи:

закордонний паспорт;

військовий квиток;

висновок військово-лікарської комісії, де чітко вказано, що чоловік не придатний для несення служби в лавах Збройних сил України.

Якщо чоловіку відмовляють в перетині кордону попри те, що він надає вищеперераховані документи, то він має право звернутися до суду та вимагати покарання для прикордонників, які не дозволяють йому виїхати або вимагати відшкодування моральної шкоди. Загалом у разі відмови краще звернутися до кваліфікованого юриста, щоб оцінити ситуацію та знайти вихід.

Нагадаємо, що раніше важливу інформацію оприлюднили й для чоловіків, які виїхали з України в перший день повномасштабного вторгнення. Річ у тім. що в перший день війни можна було легально виїхати з України, адже постанова про загальну мобілізацію ще не була прийнята. В мережі гуляє чимало інформації, що при поверненні таких чоловіків будуть штрафувати чи навіть позбавляти волі. Насправді така інформація це не більше як черговий міф. Якщо особа виїхала на законних підставах через облаштовані пункти пропуску і прикордонники їй дозволили виїхати, то такі особи можуть повертатися до України без жодного ризику отримати штраф чи покарання у вигляді позбавлення волі на певний термін.