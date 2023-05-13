Украинцы могут получить продуктовые наборы: кто может получить за куда обращаться

Украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, по той же причине могут рассчитывать на получение гуманитарной помощи.

Благотворительный фонд Support Kherson принимает заявки на выдачу продуктовых наборов.

Главная цель фонда — помочь жителям Херсонской области, пострадавшим от боевых действий. Фонд поддерживает граждан, проживающих на освобожденных территориях и выехавших в более безопасные города Украины. Помощь оказывается в виде продуктовых наборов.

Кто может получить продуктовый набор

Гуманитарную помощь могут получить жители Херсонской области, которые в настоящее время проживают в Киеве. В дальнейшем география получателя продуктовых наборов будет расширяться.

Как получить гуманитарную помощь

Для получения помощи необходимо заполнить и подать заявку. Сделать это можно по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexdGB7llROEMj66jnKWXew5RujLnFoTs2x9QFF5nTlA62L4w/viewform.

В заявке следует указать следующую информацию:

фамилия, имя и отчество;

вашу электронную почту;

контактный номер телефона получателя пособия;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или простыми словами идентификационный код;

номер справки переселенца;

сведения о составе семьи.

Также нужно добавить контакт @GumSuppKherson в список контактов в мессенджере Telegram, в противном случае номер заявителя не будет сформирован.

В день получения помощи при себе нужно иметь копию справки переселенца, а также копии справок всех членов семьи, указанных в заявке.

Еще одно требование – обязательный фотоотчет, то есть вас сфотографируют при получении помощи.

Больше информации можно узнать по контактным данным, приведенным ниже

Телефон: +38 (095) 071 34 20

e-mail: [email protected].

Подобные инициативы от благотворительных фондов помогают украинцам, оказавшимся в затруднении из-за полномасштабного вторжения оккупантов. Сотни тысяч украинцев были вынуждены покинуть свои дома, чтобы найти безопасное убежище в Украине или за рубежом, поэтому такая помощь будет им очень кстати.