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Українці можуть отримати продуктові набори: хто може отримати за куди звертатися

14.05.2023
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продукти

Українцям, які були змушені покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення російських окупантів або опинилися в складних життєвих обставинах з тієї ж причини можуть розраховувати на отримання гуманітарної допомоги. 

Благодійний фонд Support Kherson приймає заявки на видачу продуктових наборів. 

Головна мета фонду — допомогти жителям Херсонської області, які постраждали від бойових дій. Фонд підтримує громадян, які проживають на звільнених територіях і тих, що виїхали в більш безпечні міста України. Допомога надається у вигляді продуктових наборів. 

Хто може отримати продуктовий набір

Гуманітарну допомогу наразі можуть отримати жителі Херсонської області, які на цей час проживають в Києві. Надалі географія отримувачі продуктових наборів буде розширюватися. 

Як отримати гуманітарну допомогу

Для отримання допомоги потрібно заповнити та подати відповідну заявку. Зробити це можна за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexdGB7llROEMj66jnKWXew5RujLnFoTs2x9QFF5nTlA62L4w/viewform

В заявці потрібно вказати наступну інформацію:

  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • вашу електронну пошту;
  • контактний номер телефону отримувача допомоги;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків, або простими словами  ідентифікаційний код;
  • номер довідки переселенця;
  • інформацію про склад сім’ї.

Також потрібно додати контакт @GumSuppKherson до списку контактів в месенджері Telegram, інакше номер заявника не сформується. 

В день отримання допомоги при собі потрібно мати копію довідки переселенця, а також копії довідок всіх членів сім’ї, яких ви вказали в заявці. 

Ще одна вимога — обов’язковий фотозвіт. тобто вас сфотографують під час отримання допомоги. 

Більше інформації можна дізнатися за контактними даними, наведеними нижче 

Телефон: +38 (095) 071 34 20
e-mail: [email protected].

Подібні ініціативи від благодійних фондів допомагають українцям, які опинилися в скруті через повномасштабне вторгнення окупантів. Сотні тисяч українців були змушені покинути свої домівки, щоб знайти безпечний прихисток в України або за кордоном. 

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14.05.2023
1 хвилина на прочитання
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