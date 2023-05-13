Українці можуть отримати продуктові набори: хто може отримати за куди звертатися

Українцям, які були змушені покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення російських окупантів або опинилися в складних життєвих обставинах з тієї ж причини можуть розраховувати на отримання гуманітарної допомоги.
Благодійний фонд Support Kherson приймає заявки на видачу продуктових наборів.
Головна мета фонду — допомогти жителям Херсонської області, які постраждали від бойових дій. Фонд підтримує громадян, які проживають на звільнених територіях і тих, що виїхали в більш безпечні міста України. Допомога надається у вигляді продуктових наборів.
Хто може отримати продуктовий набір
Гуманітарну допомогу наразі можуть отримати жителі Херсонської області, які на цей час проживають в Києві. Надалі географія отримувачі продуктових наборів буде розширюватися.
Як отримати гуманітарну допомогу
Для отримання допомоги потрібно заповнити та подати відповідну заявку. Зробити це можна за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexdGB7llROEMj66jnKWXew5RujLnFoTs2x9QFF5nTlA62L4w/viewform.
В заявці потрібно вказати наступну інформацію:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- вашу електронну пошту;
- контактний номер телефону отримувача допомоги;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків, або простими словами ідентифікаційний код;
- номер довідки переселенця;
- інформацію про склад сім’ї.
Також потрібно додати контакт @GumSuppKherson до списку контактів в месенджері Telegram, інакше номер заявника не сформується.
В день отримання допомоги при собі потрібно мати копію довідки переселенця, а також копії довідок всіх членів сім’ї, яких ви вказали в заявці.
Ще одна вимога — обов’язковий фотозвіт. тобто вас сфотографують під час отримання допомоги.
Більше інформації можна дізнатися за контактними даними, наведеними нижче
Телефон: +38 (095) 071 34 20
e-mail: [email protected].
Подібні ініціативи від благодійних фондів допомагають українцям, які опинилися в скруті через повномасштабне вторгнення окупантів. Сотні тисяч українців були змушені покинути свої домівки, щоб знайти безпечний прихисток в України або за кордоном.
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