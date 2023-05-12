Раскрыты рабочие способы экономии для абонентов “Киевстар”, Vodafone и lifecell

Провайдеры мобильной связи в Украине, включая “Киевстар”, Vodafone и lifecell, продолжают повышать тарифы на мобильные и интернет-услуги. Однако эксперты предложили несколько стратегий, которые могут помочь абонентам сохранить свои гривны.

Подчеркивая важность выбора правильного тарифного плана, эксперты выделяют его как первый и самый важный шаг к экономии на услугах мобильной связи. Они рекомендуют выбирать тарифные пакеты, которые соответствуют вашему бюджету и режиму использования.

“Выберите тарифный план, который соответствует вашим требованиям. Например, если вы сильно зависите от интернета, выбирайте тарифный план с большим объемом данных. С другой стороны, если вы часто совершаете звонки, вам больше подойдет тарифный план с большим количеством минут”, – советуют эксперты.

Кроме того, они советуют пользоваться акциями и скидками, предлагаемыми поставщиками услуг, что может существенно снизить ежемесячные расходы.

“Чтобы сэкономить на звонках и смс, рассмотрите возможность использования коммуникационных приложений, таких как Viber, WhatsApp и Telegram. Эти приложения позволяют бесплатно общаться через интернет, избавляя от необходимости платить за звонки или сообщения. Эти приложения работают не только в Украине, но и за рубежом“, – добавили эксперты.

Еще один способ сэкономить на услугах мобильной связи – сократить использование мобильного интернета, поскольку он зачастую является самым затратным компонентом. Эксперты рекомендуют использовать Wi-Fi, когда это возможно, отключать мобильные данные, когда они не используются, и избегать загрузки больших файлов или потокового видео при использовании мобильных данных.

Провайдеры также предлагают ежемесячные пакеты, включающие определенное количество минут и текстов, что может быть экономически выгодно для тех, кто часто звонит или пишет сообщения.

“Пакеты предлагают эффективный способ управления расходами на мобильную связь, поскольку пользователи платят за определенное количество услуг, которые можно использовать в течение месяца”.

Наконец, они советуют отключить автоматическое обновление приложений, которое может потреблять значительное количество интернет-данных и приводить к дополнительным расходам. Вместо этого следует использовать ручное обновление при подключении к Wi-Fi, чтобы еще больше сэкономить на расходах на мобильную связь.