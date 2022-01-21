Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме новий сезон шоу «Голос країни»

Із 23 січня на телеканалі 1+1 стартує новий грандіозний сезон головного музичного шоу «Голос країни», в якому суперзірки у ролі тренерів змагаються за найталановитіших учасників. Записи усіх випусків програми можна буде ексклюзивно переглядати у відеобібліотеці платформи Київстар ТБ. Контент буде доступний усім користувачам Київстар ТБ, незалежно від рівня підписки.





Крім цього, під час прямих ефірів, які стартують навесні, користувачі Київстар ТБ зможуть голосувати на платформі за своїх фаворитів та наближувати їх до перемоги. Також, під час кожного ефіру на користувачів платформи чекатиме бонус – можливість виграти підписку на пакет «Premium HD» на три місяці.

Нагадаємо, тренерами 12 сезону «Голосу країни» стали Потап, DOROFEEVA, соліст гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, а також попкоролева Оля Полякова, яка вперше сяде у легендарне червоне крісло. Дванадцятий сезон шоу пройде під слоганом «Так звучить твоя країна». Минулий, 11 сезон проєкту, «Голос країни» увійшов в топ-5 найрейтинговіших розважальних талант-шоу року за основною аудиторією 18-54(50+).

Зазначимо, що однією з переваг підключення сервісу онлайн-телебачення Київстар ТБ є можливість перегляду контенту з п’яти різних видів пристроїв – зі смартфонів, планшетів, ноутбуків, Smart TV або ТВ-тюнерів, а також для абонентів Київстар без плати за інтернет-трафік. Загалом на платформі знаходиться понад 300 телеканалів та більше 20 000 фільмів та серіалів.

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