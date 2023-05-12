Всем ID карту: стало известно, признают ли паспорта старого образца недействительными

На днях в украинских средствах массовой информации начали появляться публикации о том, что, вероятно, паспорта в виде книжечек станут недействительными. Мол, их нужно будет обновлять на современные ID-карты, и все потому, что на второй странице паспорта все надписи на русском. Мол, не может быть в государственных документах никакого другого языка, чем государственный, разве что речь идет о каком-то заверенном переводе. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень поспешил объяснить что происходит и нужно ли всем срочно обновлять паспорт.

Паспорта останутся действительными, но новые будут выдаваться по новому образцу

“Я обнародовал годовой публичный отчет, как это предусмотрено законом. Упомянул о том, что есть проблема с образцами паспортов”, – рассказывает Кремень.

Он пояснил, что в настоящее время в Украине считаются действующими и паспорт-книжечка и ID карта. Но то, что на второй странице паспорта информация, внесенная на русском языке, противоречит закону Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

В то же время, как пояснил Кремень, эти паспорта не нужно заменять или обновлять. Более того, иногда по религиозным убеждениям или по решению суда украинцам могут и дальше выдавать паспорта книжечки, а не обновленные ID. Вот, в этих новоизданных паспортах уже не будет ничего российского.

“То есть если паспорт-книжечка будет издаваться, то сведения нужно вносить туда только на украинском. Закон предусматривает внесение сведений о гражданине в разные документы только на государственном языке”, – объясняет смысл своей инициативы Кремень.

Вносить данные на украинском должны были начать уже давно

По словам эксперта, вносить в паспорта данные только на украинском языке должны были начать еще в 2019 году, ведь именно тогда вступил в силу закон о государственном языке. Почему это было не реализовано или недостаточно реализовано — неизвестно.

“Но о новых образцах паспортов речь не идет, о запрете и отмене тоже речь не идет“, – подытожил Кремень.