Всім ID картку: стало відомо, чи визнають паспорти старого зразка не дійсними

Днями в українських засобах масової інформації почали з’являтися публікації про те, що ймовірно паспорти у вигляді книжечок стануть не дійсними. Мовляв, їх потрібно буде оновлювати на сучасні ID-картки, і все через те, що на другій сторінці паспорта всі написи російською. Мовляв, не може бути у державних документах ніякої іншої мови ніж державна, хіба що йдеться про якийсь завірений переклад. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь поспішив пояснити, що відбувається і чи потрібно буде всім терміново оновлювати паспорт.

Паспорти залишаться дійсними, але нові видаватимуться за новим зразком

“Я оприлюднив річний публічний звіт, як це передбачено законом. Згадав про те, що є проблема зі зразками паспортів“, – розповідає Кремінь.

Він пояснив, що наразі в Україні вважаються чинними й паспорт-книжечка й ID картка. Але те, що на другій сторінці паспорта інформація внесена російською мовою суперечить закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Водночас як пояснив Кремінь, ці паспорти не потрібно замінювати чи оновлювати. Ба більше, інколи за релігійними переконаннями чи за рішенням суду українцям можуть й надалі видавати паспорти книжечки, а не оновлені ID. Ось, у цих нововиданих паспортах вже немає бути нічого російського.

“Тобто якщо паспорт-книжечка буде видаватися, то відомості треба вносити туди тільки українською. Закон передбачає внесення відомостей про громадянина в різні документи тільки державною мовою”, – пояснює сенс своєї ініціативи Кремінь.

Вносити дані українською мали розпочати вже давно

Зі слів експерта, вносити в паспорти дані лише українською мовою мали розпочати ще у 2019 році, адже саме тоді набув чинності закон про державну мову. Чому це було не реалізовано, чи недостатньо реалізовано — невідомо.

“Але про нові зразки паспортів не йдеться, про заборону і скасування теж не йдеться“, – підсумував Кремінь.