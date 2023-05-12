Озвучено важливу інформацію для чоловіків, які хотіли б виїхати закордон

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація в ході якої призвати можуть будь-кого з чоловіків віком від 18 до 60 років. Численна кількість осіб мають відстрочку від служби, наприклад, студенти денної форми навчання. Однак варто розуміти, що відстрочка не завжди дає право на виїзд за кордон. Наразі оновлено інформацію стосовно того, чи можуть студенти виїжджати з України й відповідь негативна — не можуть.

Не виїдуть навіть ті, хто зарахований у закордонних ВНЗ

В перші місяці війни студентів випускали за кордон, але потім з цього зробили шахрайську схему. “Студентів” серед чоловіків різко побільшало і всі вони почали виїжджати з країни навіть не зважаючи на те, що зараховані в український ВНЗ. Відповідно у вересні було заборонено студентам виїжджати. Це викликало обурення у тих, хто дійсно навчається закордоном і змушений переводитися на заочну форму, брати академвідпустку чи й зовсім відраховуватися.

Виїхати за кордон можуть лише окремі категорії військовозобов’язаних

Деякі види відстрочок дійсно дають можливість перетинати кордон. Наприклад, якщо ви опікун особи з інвалідністю першої або другої групи. Ви можете їхати в іншу країну, але лише у супроводі цієї особи. Також, виїжджати можуть багатодітні батьки. Особи з інвалідністю, батьки, які виховують дітей самостійно за умови, що мама померла, вважається зниклою безвісти або ж позбавлена батьківських прав.

Без проблем перетинають кордон й безпосередньо ті в кого є інвалідність. В законі про мобілізацію всі ці пункти розписані. Адвокати радять також ретельно вчитуватися у підпункти до кожного з пунктів, адже, наприклад, дехто каже, що відстрочку може отримати лише хтось один з родини де є особа з інвалідністю. Тоді як адвокати наголошують, що на таке право мають всі чоловіки в сім’ї. Наприклад, якщо інвалідність у жінки, то на відстрочку претендує і її чоловік, і син і зять. Причому всі троє можуть оформити цю відстрочку одночасно.